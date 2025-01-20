https://ria.ru/20250120/mazut-1994622304.html

На пляжах в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута

На пляжах в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута - РИА Новости, 20.01.2025

На пляжах в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута

Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках побережья Анапы, новые фракции мазута на берегу собирают в первую очередь,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:36:00+03:00

2025-01-20T14:36:00+03:00

2025-01-20T14:41:00+03:00

россия

краснодарский край

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994622441_0:427:960:967_1920x0_80_0_0_c91b40a42ea9942688bfdb9a69d00c12.jpg

КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках побережья Анапы, новые фракции мазута на берегу собирают в первую очередь, сообщили в оперштабе Кубани. "Новые фрагменты мазута после шторма нашли на 24 участках на берегу Анапы. Команды из 41 муниципалитета края 20 января обследовали закрепленные за ними территории. В основном обнаружили незначительные повторные выбросы нефтепродуктов. Их убирают в первую очередь", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html

россия

краснодарский край

анапа

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, краснодарский край, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия