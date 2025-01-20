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На пляжах в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута - РИА Новости, 20.01.2025
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14:36 20.01.2025 (обновлено: 14:41 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/mazut-1994622304.html
На пляжах в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута
На пляжах в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута - РИА Новости, 20.01.2025
На пляжах в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута
Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках побережья Анапы, новые фракции мазута на берегу собирают в первую очередь,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:36:00+03:00
2025-01-20T14:41:00+03:00
россия
краснодарский край
анапа
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках побережья Анапы, новые фракции мазута на берегу собирают в первую очередь, сообщили в оперштабе Кубани. "Новые фрагменты мазута после шторма нашли на 24 участках на берегу Анапы. Команды из 41 муниципалитета края 20 января обследовали закрепленные за ними территории. В основном обнаружили незначительные повторные выбросы нефтепродуктов. Их убирают в первую очередь", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html
россия
краснодарский край
анапа
керченский пролив
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россия, краснодарский край, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Россия, Краснодарский край, Анапа, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
На пляжах в Анапе зафиксировали повторные выбросы мазута

Оперштаб Кубани: повторные выбросы мазута нашли на 24 участках пляжей в Анапе

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута на берегу Анапы
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на 24 участках побережья Анапы, новые фракции мазута на берегу собирают в первую очередь, сообщили в оперштабе Кубани.
"Новые фрагменты мазута после шторма нашли на 24 участках на берегу Анапы. Команды из 41 муниципалитета края 20 января обследовали закрепленные за ними территории. В основном обнаружили незначительные повторные выбросы нефтепродуктов. Их убирают в первую очередь", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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РоссияКраснодарский крайАнапаКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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