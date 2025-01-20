Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе
Чурикова рассказала о подвиге водолазов при ликвидации разлива мазута в Анапе
© Фото : Яна Чурикова/ВКонтактеВодолаз на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе
Водолаз на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе
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КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о водолазах Морспасслужбы.
"Это водолазы Сергей Сапрыкин, Евгений Прокопенко и Александр Маликов, чьи фотографии и видео облетели весь интернет. Я так рада, что удалось уговорить Морспасслужбу. Водолазная служба у них особенная. И это те люди, которые не любят делиться своими достижениями и хвастаться ими в соцсетях. Но поскольку я сама ныряю, мне абсолютно понятно, что такое погружаться в условиях нулевой видимости в холодном Черном море зимой, — это уже само по себе достаточно сложно. А если это еще и ликвидация последствий аварии, <...> то это тот самый подвиг, о котором мне очень захотелось рассказать. Поэтому я, конечно, как только увидела эти фотографии, умоляла: давайте, пожалуйста, это опубликуем", — вспоминает она.
Журналистка отметила, что затонувшие танкеры, в частности "Волгонефть-212", лежат на глубине 20 метров. Водолазы Морспасслужбы идут под воду, как только позволяет погода, чтобы законсервировать оставшийся в резервуарах мазут и осмотреть затонувшие суда.
По словам Чуриковой, люди должны знать, что есть и такие герои ликвидации последствий крушения танкеров.
Танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.