https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html

Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе

Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе - РИА Новости, 20.01.2025

Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе

Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о водолазах... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:32:00+03:00

2025-01-20T09:32:00+03:00

2025-01-20T14:25:00+03:00

анапа

керченский пролив

черное море

яна чурикова

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. Телеведущая Яна Чурикова, работавшая в новогодние каникулы на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе, рассказала РИА Новости о водолазах Морспасслужбы. "Это водолазы Сергей Сапрыкин, Евгений Прокопенко и Александр Маликов, чьи фотографии и видео облетели весь интернет. Я так рада, что удалось уговорить Морспасслужбу. Водолазная служба у них особенная. И это те люди, которые не любят делиться своими достижениями и хвастаться ими в соцсетях. Но поскольку я сама ныряю, мне абсолютно понятно, что такое погружаться в условиях нулевой видимости в холодном Черном море зимой, — это уже само по себе достаточно сложно. А если это еще и ликвидация последствий аварии, <...> то это тот самый подвиг, о котором мне очень захотелось рассказать. Поэтому я, конечно, как только увидела эти фотографии, умоляла: давайте, пожалуйста, это опубликуем", — вспоминает она. Журналистка отметила, что затонувшие танкеры, в частности "Волгонефть-212", лежат на глубине 20 метров. Водолазы Морспасслужбы идут под воду, как только позволяет погода, чтобы законсервировать оставшийся в резервуарах мазут и осмотреть затонувшие суда. По словам Чуриковой, люди должны знать, что есть и такие герои ликвидации последствий крушения танкеров. Чурикова пробыла в Анапе четыре дня. Она работала над собственными материалами, освещая ликвидацию последствий разлива мазута. Танкеры "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков, 15 декабря потерпели крушение в Керченском проливе. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250118/mazut-1994343632.html

https://ria.ru/20250119/mazut-1994465563.html

https://ria.ru/20250119/mazut-1994506153.html

анапа

керченский пролив

черное море

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анапа, керченский пролив, черное море, яна чурикова, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия