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Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации

Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025

Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации

Американский предприниматель Илон Маск не смог сдержать радость после слов президента США Дональда Трампа о покорении Марса во время своей инаугурационной речи, РИА Новости, 20.01.2025

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не смог сдержать радость после слов президента США Дональда Трампа о покорении Марса во время своей инаугурационной речи, соответствующий видеоролик бизнесмен выложил в соцсети X.Вступивший в должность глава Белого дома объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс."Америка отправляется на Марс", — написал Маск, прикрепив видео своей реакции на слова Трампа во время речи.Президент подчеркнул, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.Новый глава Белого дома, уже занимавший пост президента в 2017-2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

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