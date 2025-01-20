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Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025
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22:51 20.01.2025 (обновлено: 23:33 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/mask-1994711825.html
Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации
Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации - РИА Новости, 20.01.2025
Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации
Американский предприниматель Илон Маск не смог сдержать радость после слов президента США Дональда Трампа о покорении Марса во время своей инаугурационной речи, РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не смог сдержать радость после слов президента США Дональда Трампа о покорении Марса во время своей инаугурационной речи, соответствующий видеоролик бизнесмен выложил в соцсети X.Вступивший в должность глава Белого дома объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс."Америка отправляется на Марс", — написал Маск, прикрепив видео своей реакции на слова Трампа во время речи.Президент подчеркнул, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.Новый глава Белого дома, уже занимавший пост президента в 2017-2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
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в мире, инаугурация трампа — 2025, дональд трамп, илон маск, марс, сша
В мире, Инаугурация Трампа — 2025, Дональд Трамп, Илон Маск, Марс, США
Маск не сдержал эмоций после одной фразы Трампа на инаугурации

Маск не сдержал эмоций после слов Трампа про Марс на инаугурации

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не смог сдержать радость после слов президента США Дональда Трампа о покорении Марса во время своей инаугурационной речи, соответствующий видеоролик бизнесмен выложил в соцсети X.
Вступивший в должность глава Белого дома объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс.
© Фото : Илон Маск/XПубликация Илона Маска
Публикация Илона Маска - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Илон Маск/X
Публикация Илона Маска
"Америка отправляется на Марс", — написал Маск, прикрепив видео своей реакции на слова Трампа во время речи.
Президент подчеркнул, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Новый глава Белого дома, уже занимавший пост президента в 2017-2021 годах, одержал победу на выборах, состоявшихся 5 ноября 2024-го. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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В миреИнаугурация Трампа — 2025Дональд ТрампИлон МаскМарсСША
 
 
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