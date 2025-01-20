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Зампред Хань Чжэн встретился с Илоном Маском - РИА Новости, 20.01.2025
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07:23 20.01.2025
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Зампред Хань Чжэн встретился с Илоном Маском
Зампред Хань Чжэн встретился с Илоном Маском - РИА Новости, 20.01.2025
Зампред Хань Чжэн встретился с Илоном Маском
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском в Вашингтоне, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:23:00+03:00
2025-01-20T07:23:00+03:00
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском в Вашингтоне, передает агентство Синьхуа. Ранее Хань Чжэн прибыл в Вашингтон для участия в инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Встреча Хань Чжэна и Маска состоялась 19 января. Как отмечает агентство, зампред КНР заявил, что Пекин приветствует американские компании, включая Tesla, пользоваться возможностями, которые предлагает развитие Китая. Маск, как отмечает агентство, заявил, что Tesla готова углублять инвестиции и сотрудничество в Китае, а также "играть активную роль в содействии экономическим и торговым обменам между США и Китаем". В тот же день Хань Чжэн встретился с представителями деловых кругов США. "Мы надеемся, что американские компании продолжат инвестировать в Китай, укоренятся в Китае, будут активно играть связующую роль и вносить больший вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений", - приводит агентство слова Хань Чжэна. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на экспертов сообщало, что американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США. В частности, как полагает бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс, Маск пользуется особым отношением в Китае и через него Пекин может попытаться оказать влияние на администрацию Трампа в случае его переизбрания. В Китае у компании Tesla есть завод Gigafactory Shanghai, крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla, китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В мае 2024 года Tesla начала строительство завода по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае.
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https://ria.ru/20250120/tramp-1994530701.html
https://ria.ru/20250117/kitay-1994108378.html
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китай, сша, вашингтон (штат), хань чжэн, илон маск, дональд трамп, tesla motors, министерство обороны сша, в мире
Китай, США, Вашингтон (штат), Хань Чжэн, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, Министерство обороны США, В мире
Зампред Хань Чжэн встретился с Илоном Маском

Синьхуа: зампред Китая Хань Чжэн встретился с Илоном Маском в Вашингтоне

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском в Вашингтоне, передает агентство Синьхуа.
Ранее Хань Чжэн прибыл в Вашингтон для участия в инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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Встреча Хань Чжэна и Маска состоялась 19 января. Как отмечает агентство, зампред КНР заявил, что Пекин приветствует американские компании, включая Tesla, пользоваться возможностями, которые предлагает развитие Китая.
Маск, как отмечает агентство, заявил, что Tesla готова углублять инвестиции и сотрудничество в Китае, а также "играть активную роль в содействии экономическим и торговым обменам между США и Китаем".
В тот же день Хань Чжэн встретился с представителями деловых кругов США.
"Мы надеемся, что американские компании продолжат инвестировать в Китай, укоренятся в Китае, будут активно играть связующую роль и вносить больший вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских отношений", - приводит агентство слова Хань Чжэна.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на экспертов сообщало, что американский миллиардер Илон Маск может стать посредником в торговых отношениях Китая и США. В частности, как полагает бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сиссорс, Маск пользуется особым отношением в Китае и через него Пекин может попытаться оказать влияние на администрацию Трампа в случае его переизбрания.
В Китае у компании Tesla есть завод Gigafactory Shanghai, крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla, китайский рынок является для производителя электромобилей вторым по количеству продаж после американского. В мае 2024 года Tesla начала строительство завода по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае.
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