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СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины - РИА Новости, 20.01.2025
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14:23 20.01.2025 (обновлено: 14:25 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/mash-1994618401.html
СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины
СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины - РИА Новости, 20.01.2025
СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины
"Запорожец" актера Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины, последние два года стоял брошенным, пишет Mash. "Двери были открыты, поэтому туда подкинули тело... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:23:00+03:00
2025-01-20T14:25:00+03:00
происшествия
гоша куценко
кутузовский проспект
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Запорожец" актера Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины, последние два года стоял брошенным, пишет Mash. "Двери были открыты, поэтому туда подкинули тело женщины", — говорится в публикации. Убийство произошло в ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте, возле дома 1/7. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и дважды ударил ее ножом, после чего спрятал тело в стоящем рядом автомобиле. Женщина умерла на месте. Предполагаемого преступника уже задержали.
https://ria.ru/20250120/moskva-1994610427.html
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происшествия, гоша куценко, кутузовский проспект
Происшествия, Гоша Куценко, Кутузовский проспект
СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины

Mash: двери запорожца Куценко были открыты из-за заброшенности автомобиля

© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Запорожец" актера Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины, последние два года стоял брошенным, пишет Mash.

"Двери были открыты, поэтому туда подкинули тело женщины", — говорится в публикации.

Убийство произошло в ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте, возле дома 1/7.

По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и дважды ударил ее ножом, после чего спрятал тело в стоящем рядом автомобиле. Женщина умерла на месте. Предполагаемого преступника уже задержали.
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Задержанный за убийство женщины, найденной в машине Куценко, уже был судим
13:53
 
ПроисшествияГоша КуценкоКутузовский проспект
 
 
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