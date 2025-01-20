https://ria.ru/20250120/mash-1994618401.html

СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины

СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины - РИА Новости, 20.01.2025

СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины

"Запорожец" актера Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины, последние два года стоял брошенным, пишет Mash. "Двери были открыты, поэтому туда подкинули тело... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:23:00+03:00

2025-01-20T14:23:00+03:00

2025-01-20T14:25:00+03:00

происшествия

гоша куценко

кутузовский проспект

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Запорожец" актера Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины, последние два года стоял брошенным, пишет Mash. "Двери были открыты, поэтому туда подкинули тело женщины", — говорится в публикации. Убийство произошло в ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте, возле дома 1/7. По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и дважды ударил ее ножом, после чего спрятал тело в стоящем рядом автомобиле. Женщина умерла на месте. Предполагаемого преступника уже задержали.

https://ria.ru/20250120/moskva-1994610427.html

кутузовский проспект

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гоша куценко, кутузовский проспект