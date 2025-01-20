СМИ узнали новые подробности о машине Куценко, в которой нашли тело женщины
Mash: двери запорожца Куценко были открыты из-за заброшенности автомобиля
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. "Запорожец" актера Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины, последние два года стоял брошенным, пишет Mash.
"Двери были открыты, поэтому туда подкинули тело женщины", — говорится в публикации.
Убийство произошло в ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте, возле дома 1/7.
По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и дважды ударил ее ножом, после чего спрятал тело в стоящем рядом автомобиле. Женщина умерла на месте. Предполагаемого преступника уже задержали.
"Двери были открыты, поэтому туда подкинули тело женщины", — говорится в публикации.
Убийство произошло в ночь с 18 на 19 января на Кутузовском проспекте, возле дома 1/7.
По версии следствия, пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и дважды ударил ее ножом, после чего спрятал тело в стоящем рядом автомобиле. Женщина умерла на месте. Предполагаемого преступника уже задержали.