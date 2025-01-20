https://ria.ru/20250120/lekarstva-1994562611.html

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 20.01.2025

Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

В перечень жизненно важных препаратов добавили еще 18 наименований, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:24:00+03:00

2025-01-20T10:24:00+03:00

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В перечень жизненно важных препаратов добавили еще 18 наименований, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов. Еще целый ряд используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме, сахарном диабете", — рассказал он.А в перечень 14 высокозатратных нозологий включили препарат, необходимый для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге, добавил глава правительства.Он отметил, что список регулярно обновляется.Уже половина из этих лекарств производится в России, подчеркнул Мишустин."Такая работа будет продолжена в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", чтобы до 2030 года нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90 процентов и не зависеть от прихоти иностранных компаний", — заключил он. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) утвержден правительством для государственного регулирования цен на лекарства. Список охватывает препараты для большинства видов медицинской помощи. Цены на эти лекарства не могут превышать установленные пределы. Препараты для лечения высокозатратных нозологий централизованно закупает Минздрав, пациентам их выдают бесплатно. Расходы финансируются из федерального бюджета.

https://ria.ru/20250119/lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20250106/uchenye-1992636241.html

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россия, михаил мишустин, здоровье - общество