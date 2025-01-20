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Лавров заявил о работе над освобождением россиянина в рамках сделки по Газе - РИА Новости, 20.01.2025
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16:55 20.01.2025 (обновлено: 17:06 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/lavrov-1994652876.html
Лавров заявил о работе над освобождением россиянина в рамках сделки по Газе
Лавров заявил о работе над освобождением россиянина в рамках сделки по Газе - РИА Новости, 20.01.2025
Лавров заявил о работе над освобождением россиянина в рамках сделки по Газе
Россия работает над освобождением россиянина из плена в рамках сделки между ХАМАС и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:55:00+03:00
2025-01-20T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия работает над освобождением россиянина из плена в рамках сделки между ХАМАС и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил в интервью РИА Новости, что РФ приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова."Мы работаем", - сказал Лавров во время совещания с членами Совета безопасности РФ, отвечая на просьбу президента Владимира Путина проработать вопрос об освобождении Александра Труфанова и сделать все, чтобы гражданин России оказался на свободе.Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250120/gaza-1994587072.html
https://ria.ru/20250120/izrail-1994532513.html
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россия, израиль, хамас, сергей лавров, в мире, совет безопасности рф
Россия, Израиль, ХАМАС, Сергей Лавров, В мире, Совет Безопасности РФ
Лавров заявил о работе над освобождением россиянина в рамках сделки по Газе

Лавров заявил о работе над вызволением россиянина по сделке Израиля и ХАМАС

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия работает над освобождением россиянина из плена в рамках сделки между ХАМАС и Израилем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил в интервью РИА Новости, что РФ приветствует освобождение трех израильских заложников из сектора Газа, надеется на скорое возвращение и россиянина Александра Труфанова.
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Россия ждет возвращения Труфанова из Газы, заявил посол в Тель-Авиве
12:12
"Мы работаем", - сказал Лавров во время совещания с членами Совета безопасности РФ, отвечая на просьбу президента Владимира Путина проработать вопрос об освобождении Александра Труфанова и сделать все, чтобы гражданин России оказался на свободе.
Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Врач рассказала о состоянии освобожденных ХАМАС заложниц
02:51
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Израиле признали заслуги Трампа в прекращении огня
Вчера, 23:24
 
РоссияИзраильХАМАССергей ЛавровВ миреСовет Безопасности РФ
 
 
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