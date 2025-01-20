https://ria.ru/20250120/kuzbass-1994648664.html

В Кузбассе проверяет данные об избиении ребенка отчимом

В Кузбассе проверяет данные об избиении ребенка отчимом - РИА Новости, 20.01.2025

В Кузбассе проверяет данные об избиении ребенка отчимом

СУСК РФ по Кемеровской области проверяет информацию об избиении до сотрясения мозга 4-летней девочки отчимом, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:43:00+03:00

2025-01-20T16:43:00+03:00

2025-01-20T16:43:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

яшкинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. СУСК РФ по Кемеровской области проверяет информацию об избиении до сотрясения мозга 4-летней девочки отчимом, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в местных пабликах была распространена информация о том, что в селе Красноселка Яшкинского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил сожительницу и "проткнул ей отверткой ногу, а также напал на её 4-летнюю дочь". "В социальных сетях сообщается, что в результате ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами и сотрясением мозга. По данному факту в территориальном следственном отделе СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время следователями СК… проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в соцмедиа. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20241130/migrant-1986628476.html

россия

кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область, яшкинский район, следственный комитет россии (ск рф)