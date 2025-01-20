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В Кузбассе проверяет данные об избиении ребенка отчимом - РИА Новости, 20.01.2025
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16:43 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/kuzbass-1994648664.html
В Кузбассе проверяет данные об избиении ребенка отчимом
В Кузбассе проверяет данные об избиении ребенка отчимом - РИА Новости, 20.01.2025
В Кузбассе проверяет данные об избиении ребенка отчимом
СУСК РФ по Кемеровской области проверяет информацию об избиении до сотрясения мозга 4-летней девочки отчимом, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:43:00+03:00
2025-01-20T16:43:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
яшкинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. СУСК РФ по Кемеровской области проверяет информацию об избиении до сотрясения мозга 4-летней девочки отчимом, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в местных пабликах была распространена информация о том, что в селе Красноселка Яшкинского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил сожительницу и "проткнул ей отверткой ногу, а также напал на её 4-летнюю дочь". "В социальных сетях сообщается, что в результате ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами и сотрясением мозга. По данному факту в территориальном следственном отделе СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время следователями СК… проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в соцмедиа. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", – сообщает ведомство.
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россия
кемеровская область
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происшествия, россия, кемеровская область, яшкинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе проверяет данные об избиении ребенка отчимом

В Кузбассе проверяет данные об избиении до сотрясения мозга ребенка отчимом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 20 янв – РИА Новости. СУСК РФ по Кемеровской области проверяет информацию об избиении до сотрясения мозга 4-летней девочки отчимом, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в местных пабликах была распространена информация о том, что в селе Красноселка Яшкинского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил сожительницу и "проткнул ей отверткой ногу, а также напал на её 4-летнюю дочь".
"В социальных сетях сообщается, что в результате ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами и сотрясением мозга. По данному факту в территориальном следственном отделе СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по ст. 116 УК РФ (побои). В настоящее время следователями СК… проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, озвученных в соцмедиа. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", – сообщает ведомство.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьЯшкинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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