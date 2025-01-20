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Куценко прокомментировал сообщение о найденной в его машине убитой женщине - РИА Новости, 20.01.2025
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15:09 20.01.2025 (обновлено: 15:14 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kutsenko-1994629985.html
Куценко прокомментировал сообщение о найденной в его машине убитой женщине
Куценко прокомментировал сообщение о найденной в его машине убитой женщине - РИА Новости, 20.01.2025
Куценко прокомментировал сообщение о найденной в его машине убитой женщине
Актер Гоша Куценко сообщил, что узнал о найденной в его машине убитой женщине в Москве, когда находился на съемках в экспедиции, а также выразил соболезнования... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:09:00+03:00
2025-01-20T15:14:00+03:00
происшествия
москва
кутузовский проспект
гоша куценко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Актер Гоша Куценко сообщил, что узнал о найденной в его машине убитой женщине в Москве, когда находился на съемках в экспедиции, а также выразил соболезнования родственникам погибшей. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан. "Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей", - обратился Куценко к подписчикам своего Telegram-канала. По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье "убийство". По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование.
https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994611850.html
москва
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Комментарий Гоши Куценко о найденном в его автомобиле трупе женщины
Актер Гоша Куценко сообщил, что узнал о найденной в его машине в Москве убитой женщине, когда находился на съемках, выразил соболезнования родственникам погибшей.
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происшествия, москва, кутузовский проспект, гоша куценко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Гоша Куценко, Следственный комитет России (СК РФ)
Куценко прокомментировал сообщение о найденной в его машине убитой женщине

Куценко заявил, что узнал об убитой женщине в его машине, когда был на съемках

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Актер Гоша Куценко сообщил, что узнал о найденной в его машине убитой женщине в Москве, когда находился на съемках в экспедиции, а также выразил соболезнования родственникам погибшей.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что убитую женщину нашли в раритетном автомобиле "ЗАЗ" актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан.
"Узнал эту страшную новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родным погибшей", - обратился Куценко к подписчикам своего Telegram-канала.
По данным главного следственного управления СК по Москве, уголовное дело расследуется по статье "убийство". По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина ранее был судим, в том числе за убийство и изнасилование.
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ПроисшествияМоскваКутузовский проспектГоша КуценкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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