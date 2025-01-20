Рейтинг@Mail.ru
Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/kurs-1994566624.html
Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников
Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников - РИА Новости, 20.01.2025
Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников
Образовательный проект "Московская техническая школа" совместно с Университетом МИСИС открыли программу "Прикладные квантовые технологии", в рамках которой... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:00:00+03:00
2025-01-20T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
сергей собянин
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994566338_0:218:3071:1945_1920x0_80_0_0_6fabf18485ac05f7b6d179fea4bc98d2.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Образовательный проект "Московская техническая школа" совместно с Университетом МИСИС открыли программу "Прикладные квантовые технологии", в рамках которой промышленники смогут повысить квалификацию и углубить знания в области квантовых вычислений, квантовой криптографии и других передовых направлений, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Сегодня московская промышленность — современный и наукоемкий сектор, где высокотехнологичные решения не только создаются, но и активно применяются в производственном процессе. Новый курс МТШ нацелен на формирование у промышленников передовых компетенций в области квантовых технологий, изучение трендов и перспектив развития направления, а также задач, которые могут быть поручены квантовым компьютерам и искусственному интеллекту. Улучшение компетенций столичных инженеров в этой сфере открывает новые горизонты для различных отраслей экономики", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что данный онлайн-курс открылся в рамках направления "Технологии связи". Он рассчитан на 50 академических часов. Участники курса смогут познакомиться с областью применения квантовых технологий в промышленности, а также обсудить их перспективы развития. Ключевыми элементами обучения станут основы квантового программирования и квантовых алгоритмов, управление квантовым процессором.В свою очередь, проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров заявил, что на сегодняшний день в университете представлены все сферы квантовых технологий: вычисления, коммуникации, сенсоры.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что благодаря образовательному проекту "Московская техническая школа" редким производственным специальностям обучились более 4 тысяч инженеров. Всего же больше чем за три года существования проекта квалификацию повысили свыше 13 тысяч человек. Образовательная инфраструктура "Московской технической школы" постоянно расширяется, разрабатываются актуальные и востребованные программы обучения – сегодня их создано свыше 200. Помимо программ проводят мастер-классы, вебинары, экспертные советы и конференции.
https://ria.ru/20250117/garbuzov-1994151928.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994566338_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5f82d242271ca52ed19cbc6622e861b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Поддержка бизнеса
Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников

В Москве появился курс по квантовым технологиям для промышленников

© Фото : пресс-служба ДИППКурс по квантовым технологиям появился для московских промышленников
Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Образовательный проект "Московская техническая школа" совместно с Университетом МИСИС открыли программу "Прикладные квантовые технологии", в рамках которой промышленники смогут повысить квалификацию и углубить знания в области квантовых вычислений, квантовой криптографии и других передовых направлений, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня московская промышленность — современный и наукоемкий сектор, где высокотехнологичные решения не только создаются, но и активно применяются в производственном процессе. Новый курс МТШ нацелен на формирование у промышленников передовых компетенций в области квантовых технологий, изучение трендов и перспектив развития направления, а также задач, которые могут быть поручены квантовым компьютерам и искусственному интеллекту. Улучшение компетенций столичных инженеров в этой сфере открывает новые горизонты для различных отраслей экономики", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Московские производители электроники укрепляют позиции на рынке - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Московские производители электроники укрепляют позиции на рынке
17 января, 12:00
Отмечается, что данный онлайн-курс открылся в рамках направления "Технологии связи". Он рассчитан на 50 академических часов. Участники курса смогут познакомиться с областью применения квантовых технологий в промышленности, а также обсудить их перспективы развития. Ключевыми элементами обучения станут основы квантового программирования и квантовых алгоритмов, управление квантовым процессором.
В свою очередь, проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров заявил, что на сегодняшний день в университете представлены все сферы квантовых технологий: вычисления, коммуникации, сенсоры.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что благодаря образовательному проекту "Московская техническая школа" редким производственным специальностям обучились более 4 тысяч инженеров. Всего же больше чем за три года существования проекта квалификацию повысили свыше 13 тысяч человек. Образовательная инфраструктура "Московской технической школы" постоянно расширяется, разрабатываются актуальные и востребованные программы обучения – сегодня их создано свыше 200. Помимо программ проводят мастер-классы, вебинары, экспертные советы и конференции.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСергей СобянинПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала