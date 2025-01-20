Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников
В Москве появился курс по квантовым технологиям для промышленников
© Фото : пресс-служба ДИППКурс по квантовым технологиям появился для московских промышленников
© Фото : пресс-служба ДИПП
Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Образовательный проект "Московская техническая школа" совместно с Университетом МИСИС открыли программу "Прикладные квантовые технологии", в рамках которой промышленники смогут повысить квалификацию и углубить знания в области квантовых вычислений, квантовой криптографии и других передовых направлений, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Сегодня московская промышленность — современный и наукоемкий сектор, где высокотехнологичные решения не только создаются, но и активно применяются в производственном процессе. Новый курс МТШ нацелен на формирование у промышленников передовых компетенций в области квантовых технологий, изучение трендов и перспектив развития направления, а также задач, которые могут быть поручены квантовым компьютерам и искусственному интеллекту. Улучшение компетенций столичных инженеров в этой сфере открывает новые горизонты для различных отраслей экономики", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
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Отмечается, что данный онлайн-курс открылся в рамках направления "Технологии связи". Он рассчитан на 50 академических часов. Участники курса смогут познакомиться с областью применения квантовых технологий в промышленности, а также обсудить их перспективы развития. Ключевыми элементами обучения станут основы квантового программирования и квантовых алгоритмов, управление квантовым процессором.
В свою очередь, проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров заявил, что на сегодняшний день в университете представлены все сферы квантовых технологий: вычисления, коммуникации, сенсоры.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что благодаря образовательному проекту "Московская техническая школа" редким производственным специальностям обучились более 4 тысяч инженеров. Всего же больше чем за три года существования проекта квалификацию повысили свыше 13 тысяч человек. Образовательная инфраструктура "Московской технической школы" постоянно расширяется, разрабатываются актуальные и востребованные программы обучения – сегодня их создано свыше 200. Помимо программ проводят мастер-классы, вебинары, экспертные советы и конференции.