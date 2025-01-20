https://ria.ru/20250120/kurs-1994566624.html

Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников

Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников - РИА Новости, 20.01.2025

Курс по квантовым технологиям появился для московских промышленников

Образовательный проект "Московская техническая школа" совместно с Университетом МИСИС открыли программу "Прикладные квантовые технологии", в рамках которой... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:00:00+03:00

2025-01-20T11:00:00+03:00

2025-01-20T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Образовательный проект "Московская техническая школа" совместно с Университетом МИСИС открыли программу "Прикладные квантовые технологии", в рамках которой промышленники смогут повысить квалификацию и углубить знания в области квантовых вычислений, квантовой криптографии и других передовых направлений, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Сегодня московская промышленность — современный и наукоемкий сектор, где высокотехнологичные решения не только создаются, но и активно применяются в производственном процессе. Новый курс МТШ нацелен на формирование у промышленников передовых компетенций в области квантовых технологий, изучение трендов и перспектив развития направления, а также задач, которые могут быть поручены квантовым компьютерам и искусственному интеллекту. Улучшение компетенций столичных инженеров в этой сфере открывает новые горизонты для различных отраслей экономики", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что данный онлайн-курс открылся в рамках направления "Технологии связи". Он рассчитан на 50 академических часов. Участники курса смогут познакомиться с областью применения квантовых технологий в промышленности, а также обсудить их перспективы развития. Ключевыми элементами обучения станут основы квантового программирования и квантовых алгоритмов, управление квантовым процессором.В свою очередь, проректор по дополнительному образованию НИТУ МИСИС Вадим Петров заявил, что на сегодняшний день в университете представлены все сферы квантовых технологий: вычисления, коммуникации, сенсоры.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что благодаря образовательному проекту "Московская техническая школа" редким производственным специальностям обучились более 4 тысяч инженеров. Всего же больше чем за три года существования проекта квалификацию повысили свыше 13 тысяч человек. Образовательная инфраструктура "Московской технической школы" постоянно расширяется, разрабатываются актуальные и востребованные программы обучения – сегодня их создано свыше 200. Помимо программ проводят мастер-классы, вебинары, экспертные советы и конференции.

https://ria.ru/20250117/garbuzov-1994151928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин, поддержка бизнеса