Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях
Пушилин: несколько тысяч жителей остаются в освобожденном Курахово
© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Несколько тысяч жителей остаются в освобожденном Курахово в ДНР, власти региона сконцентрируются на оказании необходимой помощи населению, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остается несколько тысяч человек в данном населенном пункте (Курахово - ред.). А в дальнейшем, конечно же, уже отработаны механизмы всей необходимой работы профильных ведомств", - сказал Пушилин.
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Он также подчеркнул, что разрушения, которые сейчас есть в Курахово, преимущественно были нанесены ВСУ после освобождения населенного пункта.
"Противник просто пытается навредить, напакостить и создать вот такие вот условия для гражданского населения, которое продолжает оставаться в населенном пункте", - отметил глава ДНР.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
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