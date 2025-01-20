https://ria.ru/20250120/kurakhovo-1994563759.html

Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях

Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях - РИА Новости, 20.01.2025

Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях

Несколько тысяч жителей остаются в освобожденном Курахово в ДНР, власти региона сконцентрируются на оказании необходимой помощи населению, сообщил глава региона РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:28:00+03:00

2025-01-20T10:28:00+03:00

2025-01-20T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994371751_0:184:3072:1911_1920x0_80_0_0_836b961ea18d7cc4325199fedb813265.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Несколько тысяч жителей остаются в освобожденном Курахово в ДНР, власти региона сконцентрируются на оказании необходимой помощи населению, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остается несколько тысяч человек в данном населенном пункте (Курахово - ред.). А в дальнейшем, конечно же, уже отработаны механизмы всей необходимой работы профильных ведомств", - сказал Пушилин. Он также подчеркнул, что разрушения, которые сейчас есть в Курахово, преимущественно были нанесены ВСУ после освобождения населенного пункта. "Противник просто пытается навредить, напакостить и создать вот такие вот условия для гражданского населения, которое продолжает оставаться в населенном пункте", - отметил глава ДНР. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество