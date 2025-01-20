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Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/kurakhovo-1994563759.html
Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях
Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях - РИА Новости, 20.01.2025
Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях
Несколько тысяч жителей остаются в освобожденном Курахово в ДНР, власти региона сконцентрируются на оказании необходимой помощи населению, сообщил глава региона РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:28:00+03:00
2025-01-20T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Несколько тысяч жителей остаются в освобожденном Курахово в ДНР, власти региона сконцентрируются на оказании необходимой помощи населению, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остается несколько тысяч человек в данном населенном пункте (Курахово - ред.). А в дальнейшем, конечно же, уже отработаны механизмы всей необходимой работы профильных ведомств", - сказал Пушилин. Он также подчеркнул, что разрушения, которые сейчас есть в Курахово, преимущественно были нанесены ВСУ после освобождения населенного пункта. "Противник просто пытается навредить, напакостить и создать вот такие вот условия для гражданского населения, которое продолжает оставаться в населенном пункте", - отметил глава ДНР. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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курахово, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Пушилин рассказал об оставшихся в Курахово жителях

Пушилин: несколько тысяч жителей остаются в освобожденном Курахово

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Несколько тысяч жителей остаются в освобожденном Курахово в ДНР, власти региона сконцентрируются на оказании необходимой помощи населению, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Понимаем, что сейчас нужно сконцентрироваться на оказании всей необходимой помощи гражданскому населению, которого остается несколько тысяч человек в данном населенном пункте (Курахово - ред.). А в дальнейшем, конечно же, уже отработаны механизмы всей необходимой работы профильных ведомств", - сказал Пушилин.
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Он также подчеркнул, что разрушения, которые сейчас есть в Курахово, преимущественно были нанесены ВСУ после освобождения населенного пункта.
"Противник просто пытается навредить, напакостить и создать вот такие вот условия для гражданского населения, которое продолжает оставаться в населенном пункте", - отметил глава ДНР.
Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье - Донецк.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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