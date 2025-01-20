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Власти Кубы объявили 20 января днем траура - РИА Новости, 20.01.2025
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03:16 20.01.2025 (обновлено: 14:45 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kuba-1994534280.html
Власти Кубы объявили 20 января днем траура
Власти Кубы объявили 20 января днем траура - РИА Новости, 20.01.2025
Власти Кубы объявили 20 января днем траура
Правительство Кубы объявило 20 января траурным днем в память о солдатах, погибших при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин, сообщил президент страны Мигель... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:16:00+03:00
2025-01-20T14:45:00+03:00
в мире
куба
ольгин (провинция)
мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 20 янв — РИА Новости. Правительство Кубы объявило 20 января траурным днем в память о солдатах, погибших при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. Как сообщала газета кубинской компартии Granma, несчастный случай на складе и производстве военной техники произошел ранним утром 7 января, предварительно, его причиной стало короткое замыкание, за которым последовала детонация боеприпасов. "Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин", — написал в блоге Бермудес.
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куба
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в мире, куба, ольгин (провинция), мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Ольгин (провинция), Мигель Диас-Канель Бермудес
Власти Кубы объявили 20 января днем траура

Власти Кубы объявили 20 января днем траура по погибшим при взрыве боеприпасов

© Кадр видео из соцсетейМесто взрыва на складе боеприпасов и вооружения в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на Кубе
Место взрыва на складе боеприпасов и вооружения в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на Кубе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место взрыва на складе боеприпасов и вооружения в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на Кубе
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МЕХИКО, 20 янв — РИА Новости. Правительство Кубы объявило 20 января траурным днем в память о солдатах, погибших при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
Как сообщала газета кубинской компартии Granma, несчастный случай на складе и производстве военной техники произошел ранним утром 7 января, предварительно, его причиной стало короткое замыкание, за которым последовала детонация боеприпасов.
"Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин", — написал в блоге Бермудес.
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В миреКубаОльгин (провинция)Мигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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