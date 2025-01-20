https://ria.ru/20250120/kuba-1994534280.html

Власти Кубы объявили 20 января днем траура

Власти Кубы объявили 20 января днем траура - РИА Новости, 20.01.2025

Власти Кубы объявили 20 января днем траура

Правительство Кубы объявило 20 января траурным днем в память о солдатах, погибших при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин, сообщил президент страны Мигель... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T03:16:00+03:00

2025-01-20T03:16:00+03:00

2025-01-20T14:45:00+03:00

в мире

куба

ольгин (провинция)

мигель диас-канель бермудес

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МЕХИКО, 20 янв — РИА Новости. Правительство Кубы объявило 20 января траурным днем в память о солдатах, погибших при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес. Как сообщала газета кубинской компартии Granma, несчастный случай на складе и производстве военной техники произошел ранним утром 7 января, предварительно, его причиной стало короткое замыкание, за которым последовала детонация боеприпасов. "Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин", — написал в блоге Бермудес.

https://ria.ru/20240828/vzryv-1969025895.html

куба

ольгин (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, ольгин (провинция), мигель диас-канель бермудес