Власти Кубы объявили 20 января днем траура
Власти Кубы объявили 20 января днем траура по погибшим при взрыве боеприпасов
© Кадр видео из соцсетейМесто взрыва на складе боеприпасов и вооружения в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на Кубе
© Кадр видео из соцсетей
Место взрыва на складе боеприпасов и вооружения в муниципалитете Рафаэль-Фрейре в провинции Ольгин на Кубе
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МЕХИКО, 20 янв — РИА Новости. Правительство Кубы объявило 20 января траурным днем в память о солдатах, погибших при взрыве боеприпасов в провинции Ольгин, сообщил президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
Как сообщала газета кубинской компартии Granma, несчастный случай на складе и производстве военной техники произошел ранним утром 7 января, предварительно, его причиной стало короткое замыкание, за которым последовала детонация боеприпасов.
"Мы объявили официальный день траура с 6 утра до полуночи 20 января в память о храбрых бойцах, погибших на строительной площадке, где хранились военные материалы военного округа Ольгин", — написал в блоге Бермудес.
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