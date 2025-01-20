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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 20.01.2025
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17:11 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/krym-1994657490.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 20.01.2025
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час, также возобновил работу морской пассажирский транспорт Севастополя. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:11:00+03:00
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севастополь
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час, также возобновил работу морской пассажирский транспорт Севастополя. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 15.51 мск, оно продлилось почти час. Кроме того, морской пассажирский транспорт спустя час возобновил работу в Севастополе, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Работа транспорта приостанавливалась в третий раз за день.
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севастополь, общество
Севастополь, Общество
Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГрузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Грузовой поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час, также возобновил работу морской пассажирский транспорт Севастополя.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Перекрытие движения автотранспорта по Крымскому мосту было объявлено в 15.51 мск, оно продлилось почти час.
Кроме того, морской пассажирский транспорт спустя час возобновил работу в Севастополе, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Работа транспорта приостанавливалась в третий раз за день.
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