https://ria.ru/20250120/kriminal-1994618017.html

В автомобиле Гоши Куценко нашли труп: как на это отреагировал сам актер?

В автомобиле Гоши Куценко нашли труп: как на это отреагировал сам актер? - РИА Новости, 20.01.2025

В автомобиле Гоши Куценко нашли труп: как на это отреагировал сам актер?

В припаркованном во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте "Запорожце" московские полицейские обнаружили тело женщины. Оперативники выяснили, что автомобиль РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:23:00+03:00

2025-01-20T14:23:00+03:00

2025-01-20T16:01:00+03:00

происшествия

гоша куценко

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В припаркованном во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте "Запорожце" московские полицейские обнаружили тело женщины. Оперативники выяснили, что автомобиль принадлежит известному российскому актеру Гоше Куценко. Однако сам к убийству актер оказался не причастен.Тело в машинеИзуродованное тело лежало в салоне автомобиля, накрытого брезентом и припаркованного в арке на въезде во двор. На опубликованных Прокуратурой Москвы кадрах видно, что неподалеку от "Запорожца" на асфальте лежит кожаный чехол от ножа-пики кастетного типа. Вероятно, им и убили женщину.По данным Телеграмм-канала Mash, машина принадлежит известному российскому актеру театра и кино Гоше Куценко. При этом, по предварительным данным следствия, сам он к убийству отношения не имеет. В прокуратуре отмечают, что силовики уже задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину.По данным СК, подозреваемый выпивал с будущей жертвой, после чего нанес ей смертельные ранения. Тело переместил в автомобиль и лег там же спать. Вскоре подозреваемого задержали. Сейчас с ним работают следователи.В середине дня актер записал видеосообщение, прокомментировав случившееся. "Узнал эту новость на съемках, в экспедиции (в Ессентуках - прим.ред.). Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибших", - сказал Куценко.Старый "Запорожец"СМИ тем временем сообщают, что Куценко приобрел "Запорожец" еще летом 2019-го, поставил внутрь кондиционер и автоматическую коробку передач. Однако на автомобиле он ездил всего три года: с тех пор машина стоит брошенной во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. И двери, как оказалось, не заперты.Неделю назад автомобиль облюбовал 30-летней безработный ранее судимый Альберт Абдуллин, проходящий сейчас по уголовному делу в качестве подозреваемого.По данным телеграм-канала SHOT убийца познакомился со своей жертвой на Киевском вокзале за несколько часов до трагедии. Он соблазнил ей подарил две розы и предложил выпить водки ("подарки" потом нашли месте преступления). На свидании они поскандалили - это, видимо, и стало причиной убийства. Сообщается, что погибшая — без определённого места жительства.Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в городской прокуратуре.Что касается подозреваемого, то уже в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Скорее всего, это будет заключение под стражу. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Огромные долгиРанее судебные приставы возбудили исполнительное производство против Гоши Куценко из-за задолженности на сумму 693,2 тысячи рублей. Это следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Согласно исполнительному листу, долг Куценко составляет 693,2 тысячи рублей. Производство открыл Черемушкинский отдел судебных приставов.Причина образовавшейся задолженности не указывается.

https://ria.ru/20240909/kutsenko-1971601615.html

https://ria.ru/20250120/ubiystvo-1994611850.html

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2025

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, гоша куценко