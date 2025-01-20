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"Еще не конец". Новый поворот в деле "сибирского потрошителя" Спесивцева - РИА Новости, 20.01.2025
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08:00 20.01.2025 (обновлено: 11:21 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kriminal-1994191542.html
"Еще не конец". Новый поворот в деле "сибирского потрошителя" Спесивцева
"Еще не конец". Новый поворот в деле "сибирского потрошителя" Спесивцева - РИА Новости, 20.01.2025
"Еще не конец". Новый поворот в деле "сибирского потрошителя" Спесивцева
Около двадцати доказанных убийств и ни одного дня в тюрьме — в Кемеровской области прошло очередное заседание по делу маньяка Александра Спесивцева. Еще в конце РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:00:00+03:00
2025-01-20T11:21:00+03:00
происшествия
новокузнецк
аба
александр спесивцев
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровский областной суд
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Около двадцати доказанных убийств и ни одного дня в тюрьме — в Кемеровской области прошло очередное заседание по делу маньяка Александра Спесивцева. Еще в конце 1990-х его отправили на принудительное лечение, однако жители Сибири опасаются, что каннибал выйдет на свободу. О том, почему это возможно, — в материале РИА Новости.Моральный ущербТатьяна Коцюк, дочь одной из жертв серийника Спесивцева, обратилась в суд с требованием взыскать с него десять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. В 1995-м, когда убили мать, ей был всего год.Заводской райсуд Новокузнецка удовлетворил иск частично, обязав маньяка выплатить десятую часть заявленной суммы — миллион рублей. Сам Спесивцев на заседание явиться не пожелал, о чем уведомил судью в заранее подготовленной расписке.Доставить его в зал заседаний могли только под усиленным конвоем — уже больше 25 лет маньяк содержится в Волгоградской закрытой психиатрической больнице специального типа с интенсивным наблюдением под строгим надзором медперсонала и охранников.Детские травмыСпесивцев родился и вырос в Новокузнецке в полной, но не совсем благополучной семье. Отец пил, изменял жене Людмиле, избивал сына и его старшую сестру. Мать долго терпела издевательства, но после 15 лет брака ушла от мужа, официально так и не оформив развод.Спесивцев рос очень больным и слабым, его постоянно травили одноклассники и соседские мальчишки. Мать постоянно его защищала и всячески поддерживала.Работала она секретарем в судебном участке. Ради забавы приносила домой документы из уголовных дел и показывала сыну. Особенно ему нравилось разглядывать фотоснимки изувеченных трупов, но Людмила не видела в этом ничего предосудительного и даже поощряла "увлечение" ребенка.В 18 лет будущий маньяк впервые попал в психиатрическую клинику в Орле, провел там несколько лет и вернулся в Новокузнецк. Спустя год жестоко избил 17-летнюю девушку. Она скончалась, а Спесивцева уже по решению суда принудительно отправили на лечение в психбольницу, где поставили диагноз — шизофрения.ИсчезнувшиеПосле курса интенсивной терапии Спесивцев снова вернулся домой, а вскоре в городе стали бесследно исчезать девушки. С первой из них, 20-летней Еленой Труновой, убийца познакомился накануне в гостях. Пропавшую искали родные, знакомые и милиция — безрезультатно.Всего за несколько месяцев, с марта по сентябрь 1996-го, в Новокузнецке исчезли 15 девушек, одиннадцать из них — несовершеннолетние. Оперативники сразу предположили, что имеют дело с серийным убийцей. Проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления и психически нездоровых людей.Попал в поле зрения и Спесивцев. Однако из-за ошибки в документах он все еще числился на лечении в Орловской больнице, поэтому избежал визита милиционеров.Тем же летом в реке Аба местные жители начали находить человеческие останки. В прессе пока еще неизвестного маньяка окрестили "сибирским потрошителем".Вышли на убийцу благодаря бдительности сантехников. Как-то раз они пришли в квартиру Спесивцевых проверить трубы. Людмила впустить сотрудников ЖЭКа отказалась, чем очень их насторожила. Вызвали оперативников. Уже силой попав внутрь, те обнаружили в ванне части расчлененного женского тела.КаннибалНа допросах Спесивцев шокировал силовиков признанием, что любил готовить и есть человеческое мясо. Вскоре выяснили, что мать не только покрывала маньяка, но и принимала непосредственное участие в расправах — помогала заманивать жертв в квартиру, а потом расчленяла и прятала останки.Доказать удалось лишь четыре убийства с особой жестокостью, причем три жертвы оказались подростками. Спесивцева отправили в психиатрическую больницу специализированного типа в Камышин, а Людмилу — в колонию на 13 лет. Сейчас она на свободе и живет в Новокузнецке.По другим эпизодам уголовное дело выделили в отдельное производство, но расследование ни к чему не привело и вскоре было приостановлено. Несколько лет назад его возобновили, а сотрудники СК вновь исследовали останки и другие вещдоки, изъятые во время осмотра квартиры Спесивцева еще 28 лет назад. Экспертиза показала что кости принадлежат пятнадцати пропавшим в 1996-м девушкам."В рамках расследования уголовного дела фигуранту проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщала в мае 2024-го пресс-служба СКР. — Согласно ее выводам, Спесивцев страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием. Поэтому он не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими".Сейчас на счету маньяка официально 15 убитых. В СМИ предполагают, что жертв гораздо больше, поэтому точку в деле "сибирского потрошителя" ставить рано. Так или иначе, но Кемеровский областной суд вновь вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Спесивцева и оставил его в психиатрической клинике.Жители Новокузнецка опасаются, что после очередного курса лечения каннибал вернется в город и возьмется за старое. Впрочем, силовики успокаивают: если Спесивцев поправится, его будут судить за убийства уже как здорового человека. И скорее всего, отправят за решетку до конца жизни.
https://ria.ru/20250105/kriminal-1989952686.html
https://ria.ru/20241219/kriminal-1989672538.html
https://ria.ru/20241202/proisshestviya--1986408395.html
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происшествия, новокузнецк, аба, александр спесивцев, следственный комитет россии (ск рф), кемеровский областной суд
Происшествия, Новокузнецк, Аба, Александр Спесивцев, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровский областной суд
"Еще не конец". Новый поворот в деле "сибирского потрошителя" Спесивцева

Суд в Кемеровской области вернулся к уголовному делу маньяка Спесивцева

© Фото : Оперативная съемкаАлександр Спесивцев
Александр Спесивцев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Оперативная съемка
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Около двадцати доказанных убийств и ни одного дня в тюрьме — в Кемеровской области прошло очередное заседание по делу маньяка Александра Спесивцева. Еще в конце 1990-х его отправили на принудительное лечение, однако жители Сибири опасаются, что каннибал выйдет на свободу. О том, почему это возможно, — в материале РИА Новости.

Моральный ущерб

Татьяна Коцюк, дочь одной из жертв серийника Спесивцева, обратилась в суд с требованием взыскать с него десять миллионов рублей в качестве моральной компенсации. В 1995-м, когда убили мать, ей был всего год.
Заводской райсуд Новокузнецка удовлетворил иск частично, обязав маньяка выплатить десятую часть заявленной суммы — миллион рублей. Сам Спесивцев на заседание явиться не пожелал, о чем уведомил судью в заранее подготовленной расписке.
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Доставить его в зал заседаний могли только под усиленным конвоем — уже больше 25 лет маньяк содержится в Волгоградской закрытой психиатрической больнице специального типа с интенсивным наблюдением под строгим надзором медперсонала и охранников.

Детские травмы

Спесивцев родился и вырос в Новокузнецке в полной, но не совсем благополучной семье. Отец пил, изменял жене Людмиле, избивал сына и его старшую сестру. Мать долго терпела издевательства, но после 15 лет брака ушла от мужа, официально так и не оформив развод.
Спесивцев рос очень больным и слабым, его постоянно травили одноклассники и соседские мальчишки. Мать постоянно его защищала и всячески поддерживала.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкКузнецкий металлургический комбинат
Кузнецкий металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Кузнецкий металлургический комбинат
Работала она секретарем в судебном участке. Ради забавы приносила домой документы из уголовных дел и показывала сыну. Особенно ему нравилось разглядывать фотоснимки изувеченных трупов, но Людмила не видела в этом ничего предосудительного и даже поощряла "увлечение" ребенка.
В 18 лет будущий маньяк впервые попал в психиатрическую клинику в Орле, провел там несколько лет и вернулся в Новокузнецк. Спустя год жестоко избил 17-летнюю девушку. Она скончалась, а Спесивцева уже по решению суда принудительно отправили на лечение в психбольницу, где поставили диагноз — шизофрения.

Исчезнувшие

После курса интенсивной терапии Спесивцев снова вернулся домой, а вскоре в городе стали бесследно исчезать девушки. С первой из них, 20-летней Еленой Труновой, убийца познакомился накануне в гостях. Пропавшую искали родные, знакомые и милиция — безрезультатно.
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Всего за несколько месяцев, с марта по сентябрь 1996-го, в Новокузнецке исчезли 15 девушек, одиннадцать из них — несовершеннолетние. Оперативники сразу предположили, что имеют дело с серийным убийцей. Проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления и психически нездоровых людей.
Попал в поле зрения и Спесивцев. Однако из-за ошибки в документах он все еще числился на лечении в Орловской больнице, поэтому избежал визита милиционеров.
Тем же летом в реке Аба местные жители начали находить человеческие останки. В прессе пока еще неизвестного маньяка окрестили "сибирским потрошителем".
Вышли на убийцу благодаря бдительности сантехников. Как-то раз они пришли в квартиру Спесивцевых проверить трубы. Людмила впустить сотрудников ЖЭКа отказалась, чем очень их насторожила. Вызвали оперативников. Уже силой попав внутрь, те обнаружили в ванне части расчлененного женского тела.
Александр Спесивцев на допросе у следователя. Кадр из фильма "Криминальная Россия. Сибирский Потрошитель"
Александр Спесивцев на допросе у следователя. Кадр из фильма Криминальная Россия. Сибирский Потрошитель - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Александр Спесивцев на допросе у следователя. Кадр из фильма "Криминальная Россия. Сибирский Потрошитель"

Каннибал

На допросах Спесивцев шокировал силовиков признанием, что любил готовить и есть человеческое мясо. Вскоре выяснили, что мать не только покрывала маньяка, но и принимала непосредственное участие в расправах — помогала заманивать жертв в квартиру, а потом расчленяла и прятала останки.
Доказать удалось лишь четыре убийства с особой жестокостью, причем три жертвы оказались подростками. Спесивцева отправили в психиатрическую больницу специализированного типа в Камышин, а Людмилу — в колонию на 13 лет. Сейчас она на свободе и живет в Новокузнецке.
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По другим эпизодам уголовное дело выделили в отдельное производство, но расследование ни к чему не привело и вскоре было приостановлено. Несколько лет назад его возобновили, а сотрудники СК вновь исследовали останки и другие вещдоки, изъятые во время осмотра квартиры Спесивцева еще 28 лет назад. Экспертиза показала что кости принадлежат пятнадцати пропавшим в 1996-м девушкам.
"В рамках расследования уголовного дела фигуранту проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщала в мае 2024-го пресс-служба СКР. — Согласно ее выводам, Спесивцев страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием. Поэтому он не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими".
Сейчас на счету маньяка официально 15 убитых. В СМИ предполагают, что жертв гораздо больше, поэтому точку в деле "сибирского потрошителя" ставить рано. Так или иначе, но Кемеровский областной суд вновь вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Спесивцева и оставил его в психиатрической клинике.
Александр Спесивцев на допросе у следователя. Кадр из фильма "Криминальная Россия. Сибирский Потрошитель"
Александр Спесивцев на допросе у следователя. Кадр из фильма Криминальная Россия. Сибирский Потрошитель - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Александр Спесивцев на допросе у следователя. Кадр из фильма "Криминальная Россия. Сибирский Потрошитель"
Жители Новокузнецка опасаются, что после очередного курса лечения каннибал вернется в город и возьмется за старое. Впрочем, силовики успокаивают: если Спесивцев поправится, его будут судить за убийства уже как здорового человека. И скорее всего, отправят за решетку до конца жизни.
 
ПроисшествияНовокузнецкАбаАлександр СпесивцевСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровский областной суд
 
 
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