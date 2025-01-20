https://ria.ru/20250120/krasnoyarsk-1994553379.html

Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки через хаб в Красноярске на 38%

Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки через хаб в Красноярске на 38% - РИА Новости, 20.01.2025

Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки через хаб в Красноярске на 38%

Авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли через хаб в Красноярске 2,16 миллиона пассажиров в прошлом году, что на 38% больше 2023 года и составляет половину... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:35:00+03:00

2025-01-20T09:35:00+03:00

2025-01-20T09:35:00+03:00

красноярск

аэрофлот

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли через хаб в Красноярске 2,16 миллиона пассажиров в прошлом году, что на 38% больше 2023 года и составляет половину общего пассажиропотока аэропорта Красноярска по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Группа "Аэрофлот" подвела итоги перевозок через хаб в Красноярске. В 2024 году "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа" выполняли рейсы из Международного аэропорта Красноярск имени Д.А. Хворостовского по 27 внутренним и 10 международным направлениям. За этот период авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли на внутренних линиях более 1,8 миллиона человек, что на 31% больше 2023 года. На международных линиях рост составил 84%, перевезено более 350 тысяч пассажиров. Отмечается, что на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU пассажиропоток через Красноярск впервые превысил 2 миллиона пассажиров. Авиакомпания "Победа" в свою очередь перевезла более 135 тысяч пассажиров. "В число самых популярных внутренних маршрутов красноярского хаба группы "Аэрофлот" вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Благовещенск, Иркутск, Екатеринбург и Новосибирск. Самыми востребованными международными направлениями стали Пхукет, Ташкент и Ош", – уточнили в пресс-службе. Кроме того, в топ-10 направлений из Красноярска вошли: Москва (перевезено пассажиров в 2024 году туда и обратно – 710, 773 тысячи), Санкт-Петербург (192, 708 тысячи пассажиров), Сочи (182, 511 тысячи), Благовещенск (142, 220 тысячи), Иркутск (126, 828 тысячи), Екатеринбург (80, 071 тысячи), Пхукет (62, 347 тысячи), Новосибирск (53, 229 тысячи), Ташкент (44, 918 тысячи), а также Ош (44, 439 тысячи).

https://ria.ru/20250116/aeroflot-1994030751.html

https://ria.ru/20250110/bilety-1993029485.html

красноярск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, аэрофлот