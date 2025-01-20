В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки
South China Morning Post: кошка в Китае лишила хозяйку работы и годовой премии
Кошка. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Кошка в Китае случайно "отправила" письмо об увольнении своей хозяйки, после чего последняя потеряла работу и годовую премию, пишет издание South China Morning Post.
Двадцатипятилетняя жительница Чунцина, расположенного в центральной части Китая, ранее в январе написала черновик письма об увольнении, но не стала отправлять сообщение работодателю, так как окончательно не приняла решение. Как отмечает издание, девушка колебалась, так как ей были нужны деньги, в том числе, чтобы содержать своих девятерых кошек.
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Решение за нее "принял" один из ее домашних питомцев. Домашняя камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из ее кошек запрыгнула на стол и случайно нажала кнопку на ноутбуке, отправив электронное письмо начальнику.
"Женщина рассказала, что она немедленно связалась со своим начальником, переложив вину на кота, но ее проигнорировали. Она потеряла и работу, и годовую премию", - пишет газета.
Чуньцзе, или Праздники весны, также известный как Китайский Новый год, в этот раз выпал в ночь на 29 января. Многие компании в Китае выплачивают сотрудникам единовременную премию в преддверии Праздника весны.
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