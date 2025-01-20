https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html

В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки

В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки - РИА Новости, 20.01.2025

В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки

Кошка в Китае случайно "отправила" письмо об увольнении своей хозяйки, после чего последняя потеряла работу и годовую премию, пишет издание South China Morning... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:03:00+03:00

2025-01-20T06:03:00+03:00

2025-01-20T10:45:00+03:00

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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Кошка в Китае случайно "отправила" письмо об увольнении своей хозяйки, после чего последняя потеряла работу и годовую премию, пишет издание South China Morning Post. Двадцатипятилетняя жительница Чунцина, расположенного в центральной части Китая, ранее в январе написала черновик письма об увольнении, но не стала отправлять сообщение работодателю, так как окончательно не приняла решение. Как отмечает издание, девушка колебалась, так как ей были нужны деньги, в том числе, чтобы содержать своих девятерых кошек. Решение за нее "принял" один из ее домашних питомцев. Домашняя камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из ее кошек запрыгнула на стол и случайно нажала кнопку на ноутбуке, отправив электронное письмо начальнику. "Женщина рассказала, что она немедленно связалась со своим начальником, переложив вину на кота, но ее проигнорировали. Она потеряла и работу, и годовую премию", - пишет газета. Чуньцзе, или Праздники весны, также известный как Китайский Новый год, в этот раз выпал в ночь на 29 января. Многие компании в Китае выплачивают сотрудникам единовременную премию в преддверии Праздника весны.

https://ria.ru/20241204/koshki-1987229800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, чунцин