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В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки - РИА Новости, 20.01.2025
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06:03 20.01.2025 (обновлено: 10:45 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html
В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки
В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки - РИА Новости, 20.01.2025
В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки
Кошка в Китае случайно "отправила" письмо об увольнении своей хозяйки, после чего последняя потеряла работу и годовую премию, пишет издание South China Morning... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:03:00+03:00
2025-01-20T10:45:00+03:00
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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Кошка в Китае случайно "отправила" письмо об увольнении своей хозяйки, после чего последняя потеряла работу и годовую премию, пишет издание South China Morning Post. Двадцатипятилетняя жительница Чунцина, расположенного в центральной части Китая, ранее в январе написала черновик письма об увольнении, но не стала отправлять сообщение работодателю, так как окончательно не приняла решение. Как отмечает издание, девушка колебалась, так как ей были нужны деньги, в том числе, чтобы содержать своих девятерых кошек. Решение за нее "принял" один из ее домашних питомцев. Домашняя камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из ее кошек запрыгнула на стол и случайно нажала кнопку на ноутбуке, отправив электронное письмо начальнику. "Женщина рассказала, что она немедленно связалась со своим начальником, переложив вину на кота, но ее проигнорировали. Она потеряла и работу, и годовую премию", - пишет газета. Чуньцзе, или Праздники весны, также известный как Китайский Новый год, в этот раз выпал в ночь на 29 января. Многие компании в Китае выплачивают сотрудникам единовременную премию в преддверии Праздника весны.
https://ria.ru/20241204/koshki-1987229800.html
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в мире, китай, чунцин
В мире, Китай, Чунцин
В Китае кошка случайно отправила письмо об увольнении своей хозяйки

South China Morning Post: кошка в Китае лишила хозяйку работы и годовой премии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКошка
Кошка - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Кошка в Китае случайно "отправила" письмо об увольнении своей хозяйки, после чего последняя потеряла работу и годовую премию, пишет издание South China Morning Post.
Двадцатипятилетняя жительница Чунцина, расположенного в центральной части Китая, ранее в январе написала черновик письма об увольнении, но не стала отправлять сообщение работодателю, так как окончательно не приняла решение. Как отмечает издание, девушка колебалась, так как ей были нужны деньги, в том числе, чтобы содержать своих девятерых кошек.
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Решение за нее "принял" один из ее домашних питомцев. Домашняя камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда одна из ее кошек запрыгнула на стол и случайно нажала кнопку на ноутбуке, отправив электронное письмо начальнику.
"Женщина рассказала, что она немедленно связалась со своим начальником, переложив вину на кота, но ее проигнорировали. Она потеряла и работу, и годовую премию", - пишет газета.
Чуньцзе, или Праздники весны, также известный как Китайский Новый год, в этот раз выпал в ночь на 29 января. Многие компании в Китае выплачивают сотрудникам единовременную премию в преддверии Праздника весны.
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