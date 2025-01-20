https://ria.ru/20250120/korobkov-zemljanskij-1994543168.html

В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ

В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ - РИА Новости, 20.01.2025

В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ

Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:37:00+03:00

2025-01-20T07:37:00+03:00

2025-01-20T11:08:00+03:00

россия

юта

антон коробков-землянский

екатерина мизулина

игорь матвиенко

лига безопасного интернета

происшествия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник. "Запрещенных веществ в крови не было", — сказал он. Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. По словам источника РИА Новости, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом. Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Shaman — Ярослав Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие. Похоронили его на Троекуровском кладбище рядом с военкором Владленом Татарским.

https://ria.ru/20241218/stantsiya-1989823936.html

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юта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, юта, антон коробков-землянский, екатерина мизулина, игорь матвиенко, лига безопасного интернета, происшествия