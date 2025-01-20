https://ria.ru/20250120/korobkov-zemljanskij-1994543168.html
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ - РИА Новости, 20.01.2025
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ
Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:37:00+03:00
2025-01-20T07:37:00+03:00
2025-01-20T11:08:00+03:00
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антон коробков-землянский
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лига безопасного интернета
происшествия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник. "Запрещенных веществ в крови не было", — сказал он. Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. По словам источника РИА Новости, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом. Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Shaman — Ярослав Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие. Похоронили его на Троекуровском кладбище рядом с военкором Владленом Татарским.
https://ria.ru/20241218/stantsiya-1989823936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, юта, антон коробков-землянский, екатерина мизулина, игорь матвиенко, лига безопасного интернета, происшествия
Россия, Юта, Антон Коробков-Землянский, Екатерина Мизулина, Игорь Матвиенко, Лига безопасного интернета, Происшествия
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ
В крови скончавшегося пресс-секретаря певца Дронова не нашли запрещенных веществ