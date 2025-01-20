Рейтинг@Mail.ru
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 20.01.2025 (обновлено: 11:08 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/korobkov-zemljanskij-1994543168.html
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ - РИА Новости, 20.01.2025
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ
Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:37:00+03:00
2025-01-20T11:08:00+03:00
россия
юта
антон коробков-землянский
екатерина мизулина
игорь матвиенко
лига безопасного интернета
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983106181_0:606:1536:1469_1920x0_80_0_0_a00ab0b16851879b1ce42d02992e0ef1.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник. "Запрещенных веществ в крови не было", — сказал он. Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. По словам источника РИА Новости, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом. Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Shaman — Ярослав Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие. Похоронили его на Троекуровском кладбище рядом с военкором Владленом Татарским.
https://ria.ru/20241218/stantsiya-1989823936.html
россия
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983106181_0:462:1536:1613_1920x0_80_0_0_6778a0028d93f942e43f9b670e08e1d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юта, антон коробков-землянский, екатерина мизулина, игорь матвиенко, лига безопасного интернета, происшествия
Россия, Юта, Антон Коробков-Землянский, Екатерина Мизулина, Игорь Матвиенко, Лига безопасного интернета, Происшествия
В крови умершего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ

В крови скончавшегося пресс-секретаря певца Дронова не нашли запрещенных веществ

© Фото : страница Антона Коробкова-Землянского в соцсетиАнтон Коробков-Землянский
Антон Коробков-Землянский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : страница Антона Коробкова-Землянского в соцсети
Антон Коробков-Землянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Запрещенных веществ в крови не было", — сказал он.
Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. По словам источника РИА Новости, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.
Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Shaman — Ярослав Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие. Похоронили его на Троекуровском кладбище рядом с военкором Владленом Татарским.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
На радиостанции Судного дня прозвучала песня Shaman
18 декабря 2024, 06:47
 
РоссияЮтаАнтон Коробков-ЗемлянскийЕкатерина МизулинаИгорь МатвиенкоЛига безопасного интернетаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала