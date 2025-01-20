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В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей - РИА Новости, 20.01.2025
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11:08 20.01.2025 (обновлено: 14:41 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kitaj-1994571148.html
В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей
В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей - РИА Новости, 20.01.2025
В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей
В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, врезавшегося на автомобиле в толпу людей в городе Чжухай, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:08:00+03:00
2025-01-20T14:41:00+03:00
в мире
чжухай
китай
гуандун
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, врезавшегося на автомобиле в толпу людей в городе Чжухай, передает Центральное телевидение Китая. "Народный суд средней ступени города Чжухай в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю в соответствии с постановлением Верховного народного суда", — говорится в сообщении. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Автомобиль въехал в группу людей, занимавшихся физкультурой в спортивном центре Чжухая. Погибли 35 человек, еще 43 пострадали. Водителя, 62-летнего Фань Вэйцю, задержали, когда он пытался скрыться с места преступления. Во время следствия он признался, решил задавить людей, чтобы "выплеснуть злобу" из-за развода с женой, недовольства результатом раздела имущества и разочарования жизнью.
https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html
https://ria.ru/20250117/kitay-1994229715.html
чжухай
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в мире, чжухай, китай, гуандун
В мире, Чжухай, Китай, Гуандун
В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей

Мужчину, наехавшего на толпу людей в китайском Чжухае, казнили

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП в Чжухае
Место ДТП в Чжухае - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП в Чжухае
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, врезавшегося на автомобиле в толпу людей в городе Чжухай, передает Центральное телевидение Китая.
"Народный суд средней ступени города Чжухай в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю в соответствии с постановлением Верховного народного суда", — говорится в сообщении.
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Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Автомобиль въехал в группу людей, занимавшихся физкультурой в спортивном центре Чжухая. Погибли 35 человек, еще 43 пострадали.
Водителя, 62-летнего Фань Вэйцю, задержали, когда он пытался скрыться с места преступления. Во время следствия он признался, решил задавить людей, чтобы "выплеснуть злобу" из-за развода с женой, недовольства результатом раздела имущества и разочарования жизнью.
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В миреЧжухайКитайГуандун
 
 
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