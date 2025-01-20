https://ria.ru/20250120/kitaj-1994571148.html
В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей
В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей - РИА Новости, 20.01.2025
В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей
В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, врезавшегося на автомобиле в толпу людей в городе Чжухай, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:08:00+03:00
2025-01-20T11:08:00+03:00
2025-01-20T14:41:00+03:00
в мире
чжухай
китай
гуандун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169520_0:256:1000:819_1920x0_80_0_0_3ae0e5eac3faa365ddda2f3f0028ee65.jpg
ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, врезавшегося на автомобиле в толпу людей в городе Чжухай, передает Центральное телевидение Китая. "Народный суд средней ступени города Чжухай в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю в соответствии с постановлением Верховного народного суда", — говорится в сообщении. Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Автомобиль въехал в группу людей, занимавшихся физкультурой в спортивном центре Чжухая. Погибли 35 человек, еще 43 пострадали. Водителя, 62-летнего Фань Вэйцю, задержали, когда он пытался скрыться с места преступления. Во время следствия он признался, решил задавить людей, чтобы "выплеснуть злобу" из-за развода с женой, недовольства результатом раздела имущества и разочарования жизнью.
https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html
https://ria.ru/20250117/kitay-1994229715.html
чжухай
китай
гуандун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983169520_0:162:1000:912_1920x0_80_0_0_7c732ad4dde3c8eb7a16c15dc2caed7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чжухай, китай, гуандун
В мире, Чжухай, Китай, Гуандун
В Китае казнили мужчину, наехавшего на толпу людей
Мужчину, наехавшего на толпу людей в китайском Чжухае, казнили