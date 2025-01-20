https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html
Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова
Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 20.01.2025
Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова
Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости, что не верит в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:16:00+03:00
2025-01-20T09:16:00+03:00
2025-01-20T09:16:00+03:00
происшествия
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игорь кириллов
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ЯНДАРЕ (Ингушетия), 20 янв - РИА Новости. Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости, что не верит в виновность сына. СК 16 января сообщил о задержании двух новых фигурантов по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова – Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В тот же день Басманный суд Москвы арестовал обоих до 17 февраля. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре 2024 года, и получали для него деньги от куратора. Оба обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ. Отец Рамазана Падиева, 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа. Он расположен на самой окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил. По словам Падиева, несколько лет назад Рамазан уехал в Москву, где, "как говорят, работал охранником". Бекхан подчеркивает, что не верит в виновность сына. "Никогда ничего плохого не мог он сделать, это сто процентов. Я не верю в это. Такого у нас не было", - заявил отец обвиняемого. Супруга поддержала Падиева. "Вообще он сам по себе пацан очень хороший, по рассказам ребят. То, что сейчас говорят, это неправда. Не мог он такого сделать", - сказала она. По данным СК РФ, утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
https://ria.ru/20241221/siyyarto-1990552092.html
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происшествия, россия, москва, назрановский район, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз
Происшествия, Россия, Москва, Назрановский район, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ
Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова
Отец арестованного по делу об убийстве Кириллова заявил, что не верит в его вину
ЯНДАРЕ (Ингушетия), 20 янв - РИА Новости. Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости, что не верит в виновность сына.
СК
16 января сообщил о задержании двух новых фигурантов по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ
ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова
– Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В тот же день Басманный суд Москвы
арестовал обоих до 17 февраля. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре 2024 года, и получали для него деньги от куратора.
Оба обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ
.
Отец Рамазана Падиева, 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа. Он расположен на самой окраине селения Яндаре в Назрановском районе
Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил.
По словам Падиева, несколько лет назад Рамазан уехал в Москву, где, "как говорят, работал охранником". Бекхан подчеркивает, что не верит в виновность сына.
"Никогда ничего плохого не мог он сделать, это сто процентов. Я не верю в это. Такого у нас не было", - заявил отец обвиняемого.
Супруга поддержала Падиева.
"Вообще он сам по себе пацан очень хороший, по рассказам ребят. То, что сейчас говорят, это неправда. Не мог он такого сделать", - сказала она.
По данным СК РФ, утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу
.