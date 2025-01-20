https://ria.ru/20250120/kirillov-1994550097.html

Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова

Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова - РИА Новости, 20.01.2025

Появились подробности об арестованном по делу об убийстве Кириллова

Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости, что не верит в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:16:00+03:00

2025-01-20T09:16:00+03:00

2025-01-20T09:16:00+03:00

происшествия

россия

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игорь кириллов

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войска рхбз

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ЯНДАРЕ (Ингушетия), 20 янв - РИА Новости. Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил РИА Новости, что не верит в виновность сына. СК 16 января сообщил о задержании двух новых фигурантов по уголовному делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова – Батухана Точиева и Рамазана Падиева. В тот же день Басманный суд Москвы арестовал обоих до 17 февраля. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре 2024 года, и получали для него деньги от куратора. Оба обвиняются по пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт, повлекший причинение смерти), части 4 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), части 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ. Отец Рамазана Падиева, 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой в двухэтажном частном доме с незавершенной отделкой нижнего этажа. Он расположен на самой окраине селения Яндаре в Назрановском районе Ингушетии. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил. По словам Падиева, несколько лет назад Рамазан уехал в Москву, где, "как говорят, работал охранником". Бекхан подчеркивает, что не верит в виновность сына. "Никогда ничего плохого не мог он сделать, это сто процентов. Я не верю в это. Такого у нас не было", - заявил отец обвиняемого. Супруга поддержала Падиева. "Вообще он сам по себе пацан очень хороший, по рассказам ребят. То, что сейчас говорят, это неправда. Не мог он такого сделать", - сказала она. По данным СК РФ, утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

https://ria.ru/20241221/siyyarto-1990552092.html

https://ria.ru/20250116/figuranty-1994028257.html

https://ria.ru/20250118/kirillov-1994348771.html

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происшествия, россия, москва, назрановский район, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз