https://ria.ru/20250120/kiev-1994638990.html
На Украине признали уникальность "Орешника", заявил Рогов
На Украине признали уникальность "Орешника", заявил Рогов - РИА Новости, 20.01.2025
На Украине признали уникальность "Орешника", заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:59:00+03:00
2025-01-20T15:59:00+03:00
2025-01-20T15:59:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что киевский режим от стадии отрицания перешел к признанию уникальности новейшей российской ракетной системы "Орешник". Ранее главком ВСУ Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН признал отсутствие у Украины средств для перехвата новейшей ракетной системы "Орешник". "Мы видим, что от стадии отрицания пришла стадия признания по "Орешнику". Даже Сырский понимает, что дальше врать и делать беспечный вид бесполезно", - сказал Рогов РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241211/udar-1988683186.html
https://ria.ru/20250119/oreshnik-1994430286.html
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россия, украина, брянская область, владимир рогов, александр сырский, владимир путин, в мире, ракета "орешник"
Новое оружие России, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Рогов, Александр Сырский, Владимир Путин, В мире, Ракета "Орешник"
На Украине признали уникальность "Орешника", заявил Рогов
Рогов: Киев признал уникальность новейшей российской ракетной системы "Орешник"