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Турпоток на остров Хайнань в 2024 году вырос в более, чем десять раз - РИА Новости, 20.01.2025
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Туризм
 
12:07 20.01.2025 (обновлено: 12:43 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/khaynan-1994585829.html
Турпоток на остров Хайнань в 2024 году вырос в более, чем десять раз
Турпоток на остров Хайнань в 2024 году вырос в более, чем десять раз - РИА Новости, 20.01.2025
Турпоток на остров Хайнань в 2024 году вырос в более, чем десять раз
Российский турпоток на китайский остров Хайнань по итогам 2024 года вырос чуть более чем в 11 раз - до 178,4 тысячи человек, сообщила Ассоциация туроператоров... РИА Новости, 20.01.2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский турпоток на китайский остров Хайнань по итогам 2024 года вырос чуть более чем в 11 раз - до 178,4 тысячи человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "В 2024 году тропический остров Хайнань принял 178 400 российских туристов. По сравнению с объемами 2023 года – 16 000 туристов из РФ – турпоток вырос более чем в 11 раз", - сообщили в ассоциации со ссылкой на данные Национального туристического офиса Китая в Москве. Общий иностранный турпоток на Хайнань тоже вырос и превысил 1 миллион человек. В отделе международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Хайнань рассказали, что по итогам 2025 года остров хочет принять уже 1,5 миллиона туристов, указали в АТОР. "Значительное увеличение спроса на Хайнань в 2025 году фиксируют все туроператоры, работающие на китайском направлении. У туроператоров Space Travel, Ambotis Holidays, Fun&amp;Sun, Tez Tour объем продаж туров на Хайнань сейчас превышает прошлогодние значения в два раза. У PAC Group – в три раза. У "Русского Экспресса" - в 10 раз. Прирост ITM group – 27%. Заметно укрепились позиции острова Хайнань в продажах компаний China Travel, Anex, ГК "Спектрум", ПАКС, "Интурист", - добавили в ассоциации. Туроператоры подчеркивают, что на продажи положительно влияет наличие прямых рейсов из регионов, хорошие цены и безвизовый въезд на Хайнань, развитая курортная инфраструктура, неплохой сервис и разнообразные туристические возможности.
https://ria.ru/20240129/khaynan-1923604325.html
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новости - туризм, хайнань, россия, китай, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, интурист, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Хайнань, Россия, Китай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Интурист, В мире
Турпоток на остров Хайнань в 2024 году вырос в более, чем десять раз

АТОР: турпоток на китайский остров Хайнань в 2024 году вырос в 11 раз

© Фото : Александр АндреевХайнань. Китай
Хайнань. Китай - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Александр Андреев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российский турпоток на китайский остров Хайнань по итогам 2024 года вырос чуть более чем в 11 раз - до 178,4 тысячи человек, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«
"В 2024 году тропический остров Хайнань принял 178 400 российских туристов. По сравнению с объемами 2023 года – 16 000 туристов из РФ – турпоток вырос более чем в 11 раз", - сообщили в ассоциации со ссылкой на данные Национального туристического офиса Китая в Москве.
Общий иностранный турпоток на Хайнань тоже вырос и превысил 1 миллион человек. В отделе международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Хайнань рассказали, что по итогам 2025 года остров хочет принять уже 1,5 миллиона туристов, указали в АТОР.
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"Значительное увеличение спроса на Хайнань в 2025 году фиксируют все туроператоры, работающие на китайском направлении. У туроператоров Space Travel, Ambotis Holidays, Fun&Sun, Tez Tour объем продаж туров на Хайнань сейчас превышает прошлогодние значения в два раза. У PAC Group – в три раза. У "Русского Экспресса" - в 10 раз. Прирост ITM group – 27%. Заметно укрепились позиции острова Хайнань в продажах компаний China Travel, Anex, ГК "Спектрум", ПАКС, "Интурист", - добавили в ассоциации.
Туроператоры подчеркивают, что на продажи положительно влияет наличие прямых рейсов из регионов, хорошие цены и безвизовый въезд на Хайнань, развитая курортная инфраструктура, неплохой сервис и разнообразные туристические возможности.
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