https://ria.ru/20250120/khamas-1994713846.html

ХАМАС назвало дату освобождения второй партии заложников

ХАМАС назвало дату освобождения второй партии заложников - РИА Новости, 20.01.2025

ХАМАС назвало дату освобождения второй партии заложников

Палестинское движение ХАМАС заявило, что вторая партия израильских заложников будет освобождена 25 января, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T23:42:00+03:00

2025-01-20T23:42:00+03:00

2025-01-20T23:54:00+03:00

в мире

хамас

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сектор газа

палестина

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости/Прайм. Палестинское движение ХАМАС заявило, что вторая партия израильских заложников будет освобождена 25 января, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление движения."ХАМАС заявляет, что вторая партия заложников будет освобождена в субботу, как и планировалось", - говорится в публикации.Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250120/putin-1994653164.html

https://ria.ru/20250120/gaza-1994587072.html

https://ria.ru/20250120/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

палестина

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в мире, хамас, израиль, сектор газа, палестина, международный комитет красного креста (мккк)