Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди
Пушков заявил, что публикация деталей об убийстве Кеннеди ударит по США
© AP PhotoЭкс-президент США Джон Кеннеди
© AP Photo
Экс-президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Публикация подробностей об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по "глубинному государству" США, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее издание The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы об убийстве Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга.
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"На митинге в Вашингтоне накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявляет информационно-политическую революцию — опубликовать засекреченные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, его брата, кандидата в президенты на выборах 1968 года Роберта Кеннеди и борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, а также другие засекреченные досье, представляющие большой общественный интерес", — написал Пушков.
Сенатор также добавил, что публикация этих досье, "если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по "глубинному государству" в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране".
Джон Фицджералд Кеннеди — 35-й президент США (1961-1963). Двадцать второго ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен в 12:30 из снайперской винтовки. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь "Паркленд", где после безуспешных попыток реанимации скончался около 13:00 по местному времени. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд.
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