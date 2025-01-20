Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 20.01.2025 (обновлено: 15:58 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kennedi-1994575824.html
Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди
Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 20.01.2025
Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди
Публикация подробностей об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по "глубинному государству" США, заявил российский сенатор Алексей... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:26:00+03:00
2025-01-20T15:58:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
даллас
джон кеннеди (политик)
алексей пушков
дональд трамп
роберт кеннеди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841635279_0:258:1984:1374_1920x0_80_0_0_517a249ef1d524ee1764bdc886aaba10.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Публикация подробностей об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по "глубинному государству" США, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Ранее издание The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы об убийстве Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга. &quot;На митинге в Вашингтоне накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявляет информационно-политическую революцию — опубликовать засекреченные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, его брата, кандидата в президенты на выборах 1968 года Роберта Кеннеди и борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, а также другие засекреченные досье, представляющие большой общественный интерес&quot;, — написал Пушков.Сенатор также добавил, что публикация этих досье, "если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по "глубинному государству" в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране". Джон Фицджералд Кеннеди — 35-й президент США (1961-1963). Двадцать второго ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен в 12:30 из снайперской винтовки. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь "Паркленд", где после безуспешных попыток реанимации скончался около 13:00 по местному времени. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд.
https://ria.ru/20241217/trump-1989630921.html
https://ria.ru/20241116/kennedi-1984113803.html
сша
вашингтон (штат)
даллас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841635279_191:197:1979:1538_1920x0_80_0_0_51de1b7734923c166c80c03cb1311208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), даллас, джон кеннеди (политик), алексей пушков, дональд трамп, роберт кеннеди
В мире, США, Вашингтон (штат), Даллас, Джон Кеннеди (политик), Алексей Пушков, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди
Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди

Пушков заявил, что публикация деталей об убийстве Кеннеди ударит по США

© AP PhotoЭкс-президент США Джон Кеннеди
Экс-президент США Джон Кеннеди - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo
Экс-президент США Джон Кеннеди. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Публикация подробностей об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по "глубинному государству" США, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее издание The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы об убийстве Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Трамп не будет назначать невестку Кеннеди-младшего замглавы ЦРУ, пишет WP
17 декабря 2024, 11:13
«

"На митинге в Вашингтоне накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявляет информационно-политическую революцию — опубликовать засекреченные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, его брата, кандидата в президенты на выборах 1968 года Роберта Кеннеди и борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, а также другие засекреченные досье, представляющие большой общественный интерес", — написал Пушков.

Сенатор также добавил, что публикация этих досье, "если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по "глубинному государству" в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране".
Джон Фицджералд Кеннеди — 35-й президент США (1961-1963). Двадцать второго ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен в 12:30 из снайперской винтовки. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь "Паркленд", где после безуспешных попыток реанимации скончался около 13:00 по местному времени. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд.
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
NYP назвала Кеннеди-младшего сумасбродом с путаным месивом в голове
16 ноября 2024, 06:36
 
В миреСШАВашингтон (штат)ДалласДжон Кеннеди (политик)Алексей ПушковДональд ТрампРоберт Кеннеди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала