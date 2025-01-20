https://ria.ru/20250120/kennedi-1994575824.html

Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди

Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 20.01.2025

Пушков рассказал о последствиях публикации подробностей об убийстве Кеннеди

Публикация подробностей об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по "глубинному государству" США, заявил российский сенатор Алексей... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:26:00+03:00

2025-01-20T11:26:00+03:00

2025-01-20T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Публикация подробностей об убийстве экс-президента США Джона Кеннеди станет мощнейшим ударом по "глубинному государству" США, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Ранее издание The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить материалы об убийстве Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга. "На митинге в Вашингтоне накануне своей инаугурации Дональд Трамп объявляет информационно-политическую революцию — опубликовать засекреченные документы об убийстве президента США Джона Кеннеди, его брата, кандидата в президенты на выборах 1968 года Роберта Кеннеди и борца за гражданские права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга, а также другие засекреченные досье, представляющие большой общественный интерес", — написал Пушков.Сенатор также добавил, что публикация этих досье, "если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по "глубинному государству" в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране". Джон Фицджералд Кеннеди — 35-й президент США (1961-1963). Двадцать второго ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен в 12:30 из снайперской винтовки. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь "Паркленд", где после безуспешных попыток реанимации скончался около 13:00 по местному времени. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд.

https://ria.ru/20241217/trump-1989630921.html

https://ria.ru/20241116/kennedi-1984113803.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), даллас, джон кеннеди (политик), алексей пушков, дональд трамп, роберт кеннеди