https://ria.ru/20250120/kazan-1994540726.html

Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА

Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025

Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА

Мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:34:00+03:00

2025-01-20T06:34:00+03:00

2025-01-20T07:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА в своём Telegram-канале. "МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам. Также мэрия публикует памятку, как действовать в подобных ситуациях. В Росавиации ранее сообщили, что в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводятся временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

https://ria.ru/20250120/kazan-1994539934.html

https://ria.ru/20250120/trevoga-1994529467.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность