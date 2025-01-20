https://ria.ru/20250120/kazan-1994540726.html
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА
Мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:34:00+03:00
2025-01-20T06:34:00+03:00
2025-01-20T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА в своём Telegram-канале. "МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам. Также мэрия публикует памятку, как действовать в подобных ситуациях. В Росавиации ранее сообщили, что в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводятся временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
https://ria.ru/20250120/kazan-1994539934.html
https://ria.ru/20250120/trevoga-1994529467.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА
Мэрия Казани предупредила об опасности атаки БПЛА и попросила не паниковать