Рейтинг@Mail.ru
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 20.01.2025 (обновлено: 07:39 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kazan-1994540726.html
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА
Мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА в своём Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:34:00+03:00
2025-01-20T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9860e31984a24ebd533a9b2f239345f4.jpg
КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА в своём Telegram-канале. "МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам. Также мэрия публикует памятку, как действовать в подобных ситуациях. В Росавиации ранее сообщили, что в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводятся временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
https://ria.ru/20250120/kazan-1994539934.html
https://ria.ru/20250120/trevoga-1994529467.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951200_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_a0b8ec7dd4b5379aefe8cb59901c9bfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Мэрия Казани предупредила жителей об опасности атаки БПЛА

Мэрия Казани предупредила об опасности атаки БПЛА и попросила не паниковать

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Казанский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 20 янв - РИА Новости. Мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА в своём Telegram-канале.
"МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Казани временно ограничили работу аэропорта
06:15
Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам. Также мэрия публикует памятку, как действовать в подобных ситуациях.
В Росавиации ранее сообщили, что в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вводятся временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Операторы командного пункта - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
01:55
 
Специальная военная операция на УкраинеКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала