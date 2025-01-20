https://ria.ru/20250120/kazan-1994539934.html
В Казани временно ограничили работу аэропорта
В Казани временно ограничили работу аэропорта - РИА Новости, 20.01.2025
В Казани временно ограничили работу аэропорта
Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:15:00+03:00
2025-01-20T06:15:00+03:00
2025-01-20T06:17:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)", - написал он. Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250120/sakhalin-1994536605.html
https://ria.ru/20250111/aeroporty-1993229820.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Общество
В Казани временно ограничили работу аэропорта
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов