https://ria.ru/20250120/kazan-1994539934.html

В Казани временно ограничили работу аэропорта

В Казани временно ограничили работу аэропорта - РИА Новости, 20.01.2025

В Казани временно ограничили работу аэропорта

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:15:00+03:00

2025-01-20T06:15:00+03:00

2025-01-20T06:17:00+03:00

казань

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Казань (код ИКАО: UWKD)", - написал он. Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250120/sakhalin-1994536605.html

https://ria.ru/20250111/aeroporty-1993229820.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, общество