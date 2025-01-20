https://ria.ru/20250120/kapitoliy-1994691012.html

Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия

Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия - РИА Новости, 20.01.2025

Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия

Президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:41:00+03:00

2025-01-20T19:41:00+03:00

2025-01-20T20:53:00+03:00

в мире

джо байден

дональд трамп

камала харрис

сша

инаугурация трампа — 2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации.Как следует из онлайн-трансляции мероприятия, Байден зашел в ротонду вместе с Харрис. Жена Байдена и супруг Харрис прибыли на площадку раньше.После Байдена внутрь помещения зашел будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.

https://ria.ru/20250120/bayden-1994691118.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, камала харрис, сша, инаугурация трампа — 2025