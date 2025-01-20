Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия
Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия для передачи власти Трампу
© AP Photo / Chip SomodevillaДжо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации. 20 января 2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации. 20 января 2025
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации.
Как следует из онлайн-трансляции мероприятия, Байден зашел в ротонду вместе с Харрис. Жена Байдена и супруг Харрис прибыли на площадку раньше.
После Байдена внутрь помещения зашел будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.