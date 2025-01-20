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Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия - РИА Новости, 20.01.2025
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19:41 20.01.2025 (обновлено: 20:53 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kapitoliy-1994691012.html
Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия
Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия - РИА Новости, 20.01.2025
Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия
Президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:41:00+03:00
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в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации.Как следует из онлайн-трансляции мероприятия, Байден зашел в ротонду вместе с Харрис. Жена Байдена и супруг Харрис прибыли на площадку раньше.После Байдена внутрь помещения зашел будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.
https://ria.ru/20250120/bayden-1994691118.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, камала харрис, сша, инаугурация трампа — 2025
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Инаугурация Трампа — 2025
Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия

Байден и Харрис зашли в ротонду Капитолия для передачи власти Трампу

© AP Photo / Chip SomodevillaДжо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации. 20 января 2025
Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации. 20 января 2025
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в сопровождении вице-президента Камалы Харрис зашел в ротонду Капитолия для передачи власти избранному президенту Дональду Трампу в рамках его инаугурации.
Как следует из онлайн-трансляции мероприятия, Байден зашел в ротонду вместе с Харрис. Жена Байдена и супруг Харрис прибыли на площадку раньше.
После Байдена внутрь помещения зашел будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября 2024 года. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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В миреДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисСШАИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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