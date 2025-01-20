https://ria.ru/20250120/kanada-1994526441.html

В Канаде протестующие пытались сорвать выступление Фриланд

В Канаде протестующие пытались сорвать выступление Фриланд - РИА Новости, 20.01.2025

В Канаде протестующие пытались сорвать выступление Фриланд

Пропалестинские протестующие пытались сорвать первое выступление экс-вице-премьера Канады Христи Фриланд в качестве претендента на должность главы Либеральной... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T01:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пропалестинские протестующие пытались сорвать первое выступление экс-вице-премьера Канады Христи Фриланд в качестве претендента на должность главы Либеральной партии и премьера страны, передает телеканал CBC. В пятницу Фриланд, занимавшая также пост министра финансов, заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы Либеральной партии, лидер которой станет главой правительства страны после ухода Джастина Трюдо с должности премьера. "Ее выступление неоднократно заглушалось пропалестинскими протестующими из толпы, которые криками "сторонница геноцида" и громкими ударами пытались заставить Фриланд замолчать", - говорится в сообщении на сайте телеканала. По данным телеканала, по меньшей мере десять человек, мешавших выступлению Фриланд, вывели из зала, из-за чего она неоднократно приостанавливала речь. Из-за действий протестующих речь Фриланд растянулась на два часа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В декабре 2024 года Фриланд объявила о своей отставке, обосновав это тем, что Трюдо выразил намерение заменить ее на посту. Впоследствии новым главой минфина Канады был назначен министр общественной безопасности Доминик Леблан. В письме, опубликованном Фриланд в соцсети X, она отметила, что ее решение связано с утратой доверия со стороны премьера. По словам Фриланд, разногласия с премьером усилились на фоне угрозы введения 25% тарифов, озвученной новой администрацией США. Она подчеркнула необходимость "сохранения финансовых резервов для возможной тарифной войны" и призвала к сдержанности в бюджетных тратах. Фриланд, известная своей жесткой позицией в отношении России, в последние годы активно выступала за укрепление канадской экономики и за введение международных санкций против Москвы в связи с событиями на Украине.

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https://ria.ru/20250110/kanada-1993030120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, сша, россия, христя фриланд, джастин трюдо