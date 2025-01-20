В Канаде протестующие пытались сорвать выступление Фриланд
Протестующие пытались сорвать речь претендента на пост премьера Канады Фриланд
© Getty Images / Andrew Francis Wallace/Toronto StarВыступление экс-вице-премьера Канады Христи Фриланд в качестве претендента на должность главы Либеральной партии и премьера Канады. 19 января 2025
© Getty Images / Andrew Francis Wallace/Toronto Star
Выступление экс-вице-премьера Канады Христи Фриланд в качестве претендента на должность главы Либеральной партии и премьера Канады. 19 января 2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пропалестинские протестующие пытались сорвать первое выступление экс-вице-премьера Канады Христи Фриланд в качестве претендента на должность главы Либеральной партии и премьера страны, передает телеканал CBC.
В пятницу Фриланд, занимавшая также пост министра финансов, заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы Либеральной партии, лидер которой станет главой правительства страны после ухода Джастина Трюдо с должности премьера.
"Ее выступление неоднократно заглушалось пропалестинскими протестующими из толпы, которые криками "сторонница геноцида" и громкими ударами пытались заставить Фриланд замолчать", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
По данным телеканала, по меньшей мере десять человек, мешавших выступлению Фриланд, вывели из зала, из-за чего она неоднократно приостанавливала речь.
Из-за действий протестующих речь Фриланд растянулась на два часа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В декабре 2024 года Фриланд объявила о своей отставке, обосновав это тем, что Трюдо выразил намерение заменить ее на посту. Впоследствии новым главой минфина Канады был назначен министр общественной безопасности Доминик Леблан.
В письме, опубликованном Фриланд в соцсети X, она отметила, что ее решение связано с утратой доверия со стороны премьера. По словам Фриланд, разногласия с премьером усилились на фоне угрозы введения 25% тарифов, озвученной новой администрацией США. Она подчеркнула необходимость "сохранения финансовых резервов для возможной тарифной войны" и призвала к сдержанности в бюджетных тратах.
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