https://ria.ru/20250120/izrail-1994532513.html

Врач рассказала о состоянии освобожденных ХАМАС заложниц

Врач рассказала о состоянии освобожденных ХАМАС заложниц - РИА Новости, 20.01.2025

Врач рассказала о состоянии освобожденных ХАМАС заложниц

Состояние трех заложниц, освобожденных палестинским движением ХАМАС и прибывших в Израиль, позволяет им пообщаться с родственниками перед медицинскими... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:51:00+03:00

2025-01-20T02:51:00+03:00

2025-01-20T11:32:00+03:00

в мире

израиль

египет

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хамас

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Состояние трех заложниц, освобожденных палестинским движением ХАМАС и прибывших в Израиль, позволяет им пообщаться с родственниками перед медицинскими процедурами, заявила изданию Times of Israel руководитель больницы "Шиба" Яэль Френкель-Нир. Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что освобожденные заложницы прибыли в больницу, где воссоединятся со своими семьями и получат медпомощь. "Их (освобожденных заложниц - ред.) состояние позволяет нам сосредоточиться на главном - их воссоединении со своими семьями - и отложить погружение в медицинские вопросы на несколько часов", - приводит ее слова газета. Сотрудники медцентра сопровождают девушек и членов их семей, отметила врач. Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля. Чуть позже они прибыли в пункт первичного приема, где воссоединились с некоторыми из своих родных. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) ранее заявили, что решили в воскресенье освободить трех заложников в рамках сделки с Израилем. ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых оно освободит. Государственная информационная служба Египта сообщила, что Израиль освободит в воскресенье 90 палестинских женщин-заключенных в обмен на освобождение палестинским движением ХАМАС трех израильских заложниц. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250120/izrail-1994531963.html

https://ria.ru/20250119/izrail-1994519102.html

https://ria.ru/20250119/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, катар, хамас, международный комитет красного креста (мккк)