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Иски на 75,9 млн рублей подали подрядчики к фирме Владислава Бакальчука - РИА Новости, 20.01.2025
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09:19 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/iski-1994550718.html
Иски на 75,9 млн рублей подали подрядчики к фирме Владислава Бакальчука
Иски на 75,9 млн рублей подали подрядчики к фирме Владислава Бакальчука - РИА Новости, 20.01.2025
Иски на 75,9 млн рублей подали подрядчики к фирме Владислава Бакальчука
Около 30 исков в общей сложности на 75,9 миллиона рублей к компании "ВБ Девелопмент", принадлежащей бывшему супругу основательницы Wildberries Владиславу... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:19:00+03:00
2025-01-20T09:19:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
новосибирская область
владислав бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 30 исков в общей сложности на 75,9 миллиона рублей к компании "ВБ Девелопмент", принадлежащей бывшему супругу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку, рассматриваются в российских судах, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы. Арбитражные суды в восьми российских регионах рассматривают 27 дел в отношении ООО "ВБ Девелопмент", которое принадлежит Бакальчуку. Иски поданы подрядными организациями. В частности, Арбитражный суд Московской области рассматривает девять исков на 19,7 миллиона рублей сразу от семи компаний-подрядчиков, в том числе от ООО "Европейская Геоинжиниринговая Компания". В Арбитражном суде Москвы рассматривается восемь дел почти на 23 миллиона рублей. В Арбитражном суде Новосибирской области находится иск от ООО "Управление механизации-2" на 5,8 миллиона рублей, а в Свердловском областном Арбитражном суде рассматривают три дела от ООО "ЖБИ Инвестстрой", ООО "Управляющая компания Про-бизнес-парк" и ООО "Астралит Фасадные системы" на 8,9 миллиона рублей. В Воронежской области на рассмотрении находятся три иска на 14,4 миллиона рублей. Арбитражные суды Забайкальского край, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривают по одному делу иски в общей сложности более чем на 4 миллиона рублей. Со своей стороны, компания "ВБ Девелопмент" подала десять исков к подрядчикам ООО "АЗ Эксперт", ООО "Строй-ЦОР", ООО "Компания Скалинс", ООО "Стройэлектрокомплектация", ООО "АБН-ТЕХ", ООО "РСК-ИНЖИНИРИНГ", ООО "МОСРЕМОНТ" и ООО "НПО СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" на 843,9 миллиона рублей: их рассматривают арбитражные суды Москвы и области. Кроме того, компания Бакальчука выиграла суд по иску к подрядчику ООО "Строй-ЦОР" на 20,7 миллиона рублей, а по иску к ООО "СК "ОЛИМП" на 166 миллионов рублей производство было прекращено. Таким образом, общая сумма претензий Бакальчука к подрядным организациям превышает миллиард рублей. При этом в сентябре 2024 года, за пять дней до нападения на офис Wildberries, сам Бакальчук заверил журналистов, что компания не будет предъявлять претензий к подрядчикам из-за приостановки работ на строительных объектах маркетплейса. Из картотек дел следует, что все иски ВБ "Девелопмент" были поданы во второй половине 2024 года. Фирма "ВБ Девелопмент", по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Бакальчуку. До сентября 2024 года выполняла функции технического заказчика при возведении логистических комплексов Wildberries, процесс расторжения договоров между компаниями завершился в октябре 2024 года. Тогда же РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) объявила, что передала девелоперские проекты другой компании, которая теперь занимается строительством складов маркетплейса в регионах России.
https://realty.ria.ru/20250113/ofis-1993419858.html
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москва, московская область (подмосковье), новосибирская область, владислав бакальчук, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Московская область (Подмосковье), Новосибирская область, Владислав Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Иски на 75,9 млн рублей подали подрядчики к фирме Владислава Бакальчука

Подрядчики подали иски на 75,9 млн рублей к компании Владислава Бакальчука

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 30 исков в общей сложности на 75,9 миллиона рублей к компании "ВБ Девелопмент", принадлежащей бывшему супругу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку, рассматриваются в российских судах, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы.
Арбитражные суды в восьми российских регионах рассматривают 27 дел в отношении ООО "ВБ Девелопмент", которое принадлежит Бакальчуку. Иски поданы подрядными организациями.
В частности, Арбитражный суд Московской области рассматривает девять исков на 19,7 миллиона рублей сразу от семи компаний-подрядчиков, в том числе от ООО "Европейская Геоинжиниринговая Компания". В Арбитражном суде Москвы рассматривается восемь дел почти на 23 миллиона рублей.
В Арбитражном суде Новосибирской области находится иск от ООО "Управление механизации-2" на 5,8 миллиона рублей, а в Свердловском областном Арбитражном суде рассматривают три дела от ООО "ЖБИ Инвестстрой", ООО "Управляющая компания Про-бизнес-парк" и ООО "Астралит Фасадные системы" на 8,9 миллиона рублей.
Савеловский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Wildberries & Russ могут арендовать офис рядом с Савеловским вокзалом
13 января, 09:43
В Воронежской области на рассмотрении находятся три иска на 14,4 миллиона рублей. Арбитражные суды Забайкальского край, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривают по одному делу иски в общей сложности более чем на 4 миллиона рублей.
Со своей стороны, компания "ВБ Девелопмент" подала десять исков к подрядчикам ООО "АЗ Эксперт", ООО "Строй-ЦОР", ООО "Компания Скалинс", ООО "Стройэлектрокомплектация", ООО "АБН-ТЕХ", ООО "РСК-ИНЖИНИРИНГ", ООО "МОСРЕМОНТ" и ООО "НПО СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" на 843,9 миллиона рублей: их рассматривают арбитражные суды Москвы и области.
Кроме того, компания Бакальчука выиграла суд по иску к подрядчику ООО "Строй-ЦОР" на 20,7 миллиона рублей, а по иску к ООО "СК "ОЛИМП" на 166 миллионов рублей производство было прекращено.
Таким образом, общая сумма претензий Бакальчука к подрядным организациям превышает миллиард рублей. При этом в сентябре 2024 года, за пять дней до нападения на офис Wildberries, сам Бакальчук заверил журналистов, что компания не будет предъявлять претензий к подрядчикам из-за приостановки работ на строительных объектах маркетплейса. Из картотек дел следует, что все иски ВБ "Девелопмент" были поданы во второй половине 2024 года.
Фирма "ВБ Девелопмент", по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Бакальчуку. До сентября 2024 года выполняла функции технического заказчика при возведении логистических комплексов Wildberries, процесс расторжения договоров между компаниями завершился в октябре 2024 года. Тогда же РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) объявила, что передала девелоперские проекты другой компании, которая теперь занимается строительством складов маркетплейса в регионах России.
Склад - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Складской комплекс Wildberries построят в Новой Москве
25 декабря 2024, 10:16
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Новосибирская областьВладислав БакальчукWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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