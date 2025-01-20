https://ria.ru/20250120/iski-1994550718.html

Иски на 75,9 млн рублей подали подрядчики к фирме Владислава Бакальчука

Иски на 75,9 млн рублей подали подрядчики к фирме Владислава Бакальчука - РИА Новости, 20.01.2025

Иски на 75,9 млн рублей подали подрядчики к фирме Владислава Бакальчука

Около 30 исков в общей сложности на 75,9 миллиона рублей к компании "ВБ Девелопмент", принадлежащей бывшему супругу основательницы Wildberries Владиславу... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:19:00+03:00

2025-01-20T09:19:00+03:00

2025-01-20T09:19:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

новосибирская область

владислав бакальчук

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Около 30 исков в общей сложности на 75,9 миллиона рублей к компании "ВБ Девелопмент", принадлежащей бывшему супругу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку, рассматриваются в российских судах, выяснило РИА Новости, изучив судебные материалы. Арбитражные суды в восьми российских регионах рассматривают 27 дел в отношении ООО "ВБ Девелопмент", которое принадлежит Бакальчуку. Иски поданы подрядными организациями. В частности, Арбитражный суд Московской области рассматривает девять исков на 19,7 миллиона рублей сразу от семи компаний-подрядчиков, в том числе от ООО "Европейская Геоинжиниринговая Компания". В Арбитражном суде Москвы рассматривается восемь дел почти на 23 миллиона рублей. В Арбитражном суде Новосибирской области находится иск от ООО "Управление механизации-2" на 5,8 миллиона рублей, а в Свердловском областном Арбитражном суде рассматривают три дела от ООО "ЖБИ Инвестстрой", ООО "Управляющая компания Про-бизнес-парк" и ООО "Астралит Фасадные системы" на 8,9 миллиона рублей. В Воронежской области на рассмотрении находятся три иска на 14,4 миллиона рублей. Арбитражные суды Забайкальского край, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти рассматривают по одному делу иски в общей сложности более чем на 4 миллиона рублей. Со своей стороны, компания "ВБ Девелопмент" подала десять исков к подрядчикам ООО "АЗ Эксперт", ООО "Строй-ЦОР", ООО "Компания Скалинс", ООО "Стройэлектрокомплектация", ООО "АБН-ТЕХ", ООО "РСК-ИНЖИНИРИНГ", ООО "МОСРЕМОНТ" и ООО "НПО СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ" на 843,9 миллиона рублей: их рассматривают арбитражные суды Москвы и области. Кроме того, компания Бакальчука выиграла суд по иску к подрядчику ООО "Строй-ЦОР" на 20,7 миллиона рублей, а по иску к ООО "СК "ОЛИМП" на 166 миллионов рублей производство было прекращено. Таким образом, общая сумма претензий Бакальчука к подрядным организациям превышает миллиард рублей. При этом в сентябре 2024 года, за пять дней до нападения на офис Wildberries, сам Бакальчук заверил журналистов, что компания не будет предъявлять претензий к подрядчикам из-за приостановки работ на строительных объектах маркетплейса. Из картотек дел следует, что все иски ВБ "Девелопмент" были поданы во второй половине 2024 года. Фирма "ВБ Девелопмент", по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Бакальчуку. До сентября 2024 года выполняла функции технического заказчика при возведении логистических комплексов Wildberries, процесс расторжения договоров между компаниями завершился в октябре 2024 года. Тогда же РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) объявила, что передала девелоперские проекты другой компании, которая теперь занимается строительством складов маркетплейса в регионах России.

https://realty.ria.ru/20250113/ofis-1993419858.html

https://realty.ria.ru/20241225/moskva-1991157824.html

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Артем Смирнов

москва, московская область (подмосковье), новосибирская область, владислав бакальчук, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)