https://ria.ru/20250120/isk-1994532119.html

СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей

СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.01.2025

СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей

Семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, отравившегося минеральной водой "Джермук", подала иск к производителю напитка на 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:39:00+03:00

2025-01-20T02:39:00+03:00

2025-01-20T10:07:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, отравившегося минеральной водой "Джермук", подала иск к производителю напитка на 1,5 миллиарда рублей, пишет издание "Коммерсант".В феврале 2024 года сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как выпил минеральную воду "Джермук". Вместо воды в бутылке оказался уксус. Позднее мужчина умер в больнице. Роспотребнадзор тогда приостанавливал продажи отдельных партий "Джермука" для проверки на безопасность."К армянскому ЗАО "Джермук Групп", выпускающему популярную в России минеральную воду "Джермук", его представителям и распространителю в России подан иск на 1,5 миллиарда рублей. <...> Иск "О взыскании вреда" от имени вдовы и двух дочерей Олега Гусова подан в Советский райсуд Владикавказа", — говорится в материале.При этом указывается, что расследование обстоятельств гибели мужчины пока не завершено. По мнению представителей потерпевших, уксусная кислота могла попасть в бутылку в результате нарушения производственных процессов.

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происшествия, россия, владикавказ