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СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.01.2025
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02:39 20.01.2025 (обновлено: 10:07 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/isk-1994532119.html
СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей
СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.01.2025
СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей
Семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, отравившегося минеральной водой "Джермук", подала иск к производителю напитка на 1,5 миллиарда рублей,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:39:00+03:00
2025-01-20T10:07:00+03:00
происшествия
россия
владикавказ
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, отравившегося минеральной водой "Джермук", подала иск к производителю напитка на 1,5 миллиарда рублей, пишет издание "Коммерсант".В феврале 2024 года сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как выпил минеральную воду "Джермук". Вместо воды в бутылке оказался уксус. Позднее мужчина умер в больнице. Роспотребнадзор тогда приостанавливал продажи отдельных партий "Джермука" для проверки на безопасность."К армянскому ЗАО "Джермук Групп", выпускающему популярную в России минеральную воду "Джермук", его представителям и распространителю в России подан иск на 1,5 миллиарда рублей. &lt;...&gt; Иск "О взыскании вреда" от имени вдовы и двух дочерей Олега Гусова подан в Советский райсуд Владикавказа", — говорится в материале.При этом указывается, что расследование обстоятельств гибели мужчины пока не завершено. По мнению представителей потерпевших, уксусная кислота могла попасть в бутылку в результате нарушения производственных процессов.
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происшествия, россия, владикавказ
Происшествия, Россия, Владикавказ
СМИ: к производителю воды "Джермук" предъявили иск на 1,5 миллиарда рублей

"Ъ" сообщил об иске семьи отравившегося водой "Джермук" бизнесмена на ₽1,5 млрд

© Sputnik / Andranik GhazaryanМинеральная вода "Джермук"
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Минеральная вода "Джермук". Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Семья владикавказского предпринимателя Олега Гусева, отравившегося минеральной водой "Джермук", подала иск к производителю напитка на 1,5 миллиарда рублей, пишет издание "Коммерсант".
В феврале 2024 года сообщалось, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как выпил минеральную воду "Джермук". Вместо воды в бутылке оказался уксус. Позднее мужчина умер в больнице. Роспотребнадзор тогда приостанавливал продажи отдельных партий "Джермука" для проверки на безопасность.
"К армянскому ЗАО "Джермук Групп", выпускающему популярную в России минеральную воду "Джермук", его представителям и распространителю в России подан иск на 1,5 миллиарда рублей. <...> Иск "О взыскании вреда" от имени вдовы и двух дочерей Олега Гусова подан в Советский райсуд Владикавказа", — говорится в материале.
При этом указывается, что расследование обстоятельств гибели мужчины пока не завершено. По мнению представителей потерпевших, уксусная кислота могла попасть в бутылку в результате нарушения производственных процессов.
Управлением Роспотребнадзора продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование в санатории Сосновый бор - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Число пострадавших при отравлении в красноярском санатории выросло до 33
17 января, 07:09
 
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