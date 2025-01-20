https://ria.ru/20250120/iran-1994684609.html
Иран заявил о готовности быстро ратифицировать договор с Россией
Иран заявил о готовности быстро ратифицировать договор с Россией - РИА Новости, 20.01.2025
Иран заявил о готовности быстро ратифицировать договор с Россией
Иран полон решимости быстро ратифицировать и реализовать договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией, заявил на еженедельной... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:48:00+03:00
2025-01-20T18:48:00+03:00
2025-01-20T18:48:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 20 янв - РИА Новости. Иран полон решимости быстро ратифицировать и реализовать договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. "Это принесет много пользы нам и России. Предыдущее соглашение между двумя странами может стать для нас хорошей основой для эффективной реализации и практического применения настоящего договора. Мы полны решимости быстро продвигаться вперед в процессе ратификации и реализации договора", - передает слова Багаи агентство Tasnim.
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в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Иран заявил о готовности быстро ратифицировать договор с Россией
МИД Ирана: Тегеран полон решимости быстро ратифицировать договор с Россией