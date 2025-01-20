https://ria.ru/20250120/iran-1994671517.html

МИД Ирана прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с Россией

МИД Ирана прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 20.01.2025

МИД Ирана прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с Россией

Санкции не стали препятствием для заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном, заявил на еженедельной... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:54:00+03:00

2025-01-20T17:54:00+03:00

2025-01-20T17:54:00+03:00

в мире

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Санкции не стали препятствием для заключения договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. "Санкции никогда не были препятствием или помехой для расширения отношений государств. Заключение соглашения основывается на взвешенных потребностях причастных правительств и оценке имеющихся на двустороннем уровне возможностей… Важно то, каков результат. Результат имеется, можно посмотреть текст и увидеть, что в него включено", – передает слова Багаи агентство Tasnim.

https://ria.ru/20250119/iran-1994493322.html

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в мире, иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан