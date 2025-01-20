https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994682890.html
СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа
СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа
Меню инаугурационного обеда Дональда Трампа, который состоится в понедельник после его приведения к присяге, будет включать крабовые котлеты, стейк из говядины... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Меню инаугурационного обеда Дональда Трампа, который состоится в понедельник после его приведения к присяге, будет включать крабовые котлеты, стейк из говядины и яблочный десерт, подробности приводит телеканал CNN. Обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake - крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основное блюдо – рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. Завершит трапезу десерт - террин из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью. К каждому из блюд будут предложены вина из различных регионов США: Chardonnay из Вирджинии, Cabernet Sauvignon из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико. Традиционный обед станет частью торжеств в честь инаугурации 47-го президента США.
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в мире, сша, калифорния, нью-мексико, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Калифорния, Нью-Мексико, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа
CNN: на инаугурации Трампа подадут стейк, крабовые котлеты и десерт из яблок