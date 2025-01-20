https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994682890.html

СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа

СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа

Меню инаугурационного обеда Дональда Трампа, который состоится в понедельник после его приведения к присяге, будет включать крабовые котлеты, стейк из говядины... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:41:00+03:00

2025-01-20T18:41:00+03:00

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инаугурация трампа — 2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Меню инаугурационного обеда Дональда Трампа, который состоится в понедельник после его приведения к присяге, будет включать крабовые котлеты, стейк из говядины и яблочный десерт, подробности приводит телеканал CNN. Обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake - крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основное блюдо – рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. Завершит трапезу десерт - террин из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью. К каждому из блюд будут предложены вина из различных регионов США: Chardonnay из Вирджинии, Cabernet Sauvignon из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико. Традиционный обед станет частью торжеств в честь инаугурации 47-го президента США.

https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994653721.html

сша

калифорния

нью-мексико

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в мире, сша, калифорния, нью-мексико, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025