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СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
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18:41 20.01.2025 (обновлено: 18:58 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994682890.html
СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа
СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа
Меню инаугурационного обеда Дональда Трампа, который состоится в понедельник после его приведения к присяге, будет включать крабовые котлеты, стейк из говядины... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:41:00+03:00
2025-01-20T18:58:00+03:00
в мире
сша
калифорния
нью-мексико
дональд трамп
инаугурация трампа — 2025
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Меню инаугурационного обеда Дональда Трампа, который состоится в понедельник после его приведения к присяге, будет включать крабовые котлеты, стейк из говядины и яблочный десерт, подробности приводит телеканал CNN. Обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake - крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основное блюдо – рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. Завершит трапезу десерт - террин из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью. К каждому из блюд будут предложены вина из различных регионов США: Chardonnay из Вирджинии, Cabernet Sauvignon из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико. Традиционный обед станет частью торжеств в честь инаугурации 47-го президента США.
https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994653721.html
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в мире, сша, калифорния, нью-мексико, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Калифорния, Нью-Мексико, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
СМИ рассказали, какие блюда подают на инаугурационном обеде Трампа

CNN: на инаугурации Трампа подадут стейк, крабовые котлеты и десерт из яблок

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Меню инаугурационного обеда Дональда Трампа, который состоится в понедельник после его приведения к присяге, будет включать крабовые котлеты, стейк из говядины и яблочный десерт, подробности приводит телеканал CNN.
Обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake - крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основное блюдо – рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. Завершит трапезу десерт - террин из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью.
К каждому из блюд будут предложены вина из различных регионов США: Chardonnay из Вирджинии, Cabernet Sauvignon из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико. Традиционный обед станет частью торжеств в честь инаугурации 47-го президента США.
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