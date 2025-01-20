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Трамп вместе с супругой посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
Трамп вместе с супругой посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп вместе с супругой посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей начал мероприятия своего инаугурационного дня с посещения богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, известной... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей начал мероприятия своего инаугурационного дня с посещения богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, известной как "Церковь президентов", трансляцию этого события вел телеканал Fox News.Трамп и его супруга не ответили на вопросы журналистов, которые стояли на расстоянии и наблюдали за их прибытием.После богослужения Трамп и его супруга направятся в Белый дом, где примут участие в традиционном утреннем чаепитии, которое устраивают Джо и Джилл Байден. Оттуда президенты с супругами проследуют на Капитолийский холм.Минувшую ночь Трамп провел в официальной гостевой резиденции президента США - Блэр Хаусе, расположенной напротив Белого дома.В связи с морозной погодой церемония принесения присяги пройдет не на площади перед Капитолием, а в ротонде здания Конгресса США. Последний раз инаугурация переносилась в это место в 1985 году, когда президентскую присягу во второй раз принимал Рональд Рейган. Тогда причиной также стали неблагоприятные погодные условия.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994643783.html
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вашингтон (штат), дональд трамп, меланья трамп, сша, в мире, джилл байден, рональд рейган, инаугурация трампа — 2025
Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Меланья Трамп, США, В мире, Джилл Байден, Рональд Рейган, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп вместе с супругой посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне
Трамп вместе с супругой перед инаугурацией посетили церковь Святого Иоанна