https://ria.ru/20250120/inauguratsiya-1994653721.html

Трамп вместе с супругой посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне

Трамп вместе с супругой посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне - РИА Новости, 20.01.2025

Трамп вместе с супругой посетили церковь Святого Иоанна в Вашингтоне

Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей начал мероприятия своего инаугурационного дня с посещения богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, известной... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:59:00+03:00

2025-01-20T16:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей начал мероприятия своего инаугурационного дня с посещения богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, известной как "Церковь президентов", трансляцию этого события вел телеканал Fox News.Трамп и его супруга не ответили на вопросы журналистов, которые стояли на расстоянии и наблюдали за их прибытием.После богослужения Трамп и его супруга направятся в Белый дом, где примут участие в традиционном утреннем чаепитии, которое устраивают Джо и Джилл Байден. Оттуда президенты с супругами проследуют на Капитолийский холм.Минувшую ночь Трамп провел в официальной гостевой резиденции президента США - Блэр Хаусе, расположенной напротив Белого дома.В связи с морозной погодой церемония принесения присяги пройдет не на площади перед Капитолием, а в ротонде здания Конгресса США. Последний раз инаугурация переносилась в это место в 1985 году, когда президентскую присягу во второй раз принимал Рональд Рейган. Тогда причиной также стали неблагоприятные погодные условия.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994643783.html

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