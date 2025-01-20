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МИД Ирана заявил, что ХАМАС находится в сердцах палестинцев

МИД Ирана заявил, что ХАМАС находится в сердцах палестинцев - РИА Новости, 20.01.2025

МИД Ирана заявил, что ХАМАС находится в сердцах палестинцев

ХАМАС находится в сердцах палестинцев, никто не может игнорировать роль движения в будущем Палестины, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:29:00+03:00

2025-01-20T18:29:00+03:00

2025-01-20T18:29:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. ХАМАС находится в сердцах палестинцев, никто не может игнорировать роль движения в будущем Палестины, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. "Ясно то, что движение сопротивления и ХАМАС находятся в сердцах палестинцев, и никто не может игнорировать присутствие ХАМАС в будущем Палестины", – передает слова Багаи агентство Tasnim. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20241018/sinvar-1978630934.html

https://ria.ru/20241013/iran-1977789221.html

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в мире, израиль, иран, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году