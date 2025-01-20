https://ria.ru/20250120/hamas-1994557079.html

Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии

Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии - РИА Новости, 20.01.2025

Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что у одной из освобожденных палестинским движением ХАМАС заложниц есть румынское гражданство, еще одна -... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:02:00+03:00

2025-01-20T10:02:00+03:00

2025-01-20T10:18:00+03:00

в мире

израиль

румыния

катар

хамас

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994515751_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_574d34f89ee883de26c842021a751529.jpg

КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что у одной из освобожденных палестинским движением ХАМАС заложниц есть румынское гражданство, еще одна - румынского происхождения. Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу. "Пятнадцать месяцев плена наконец-то закончились для первой группы израильских заложников, среди которых были гражданин Румынии и один человек румынского происхождения. Их освобождение — момент радости и облегчения для семей и всех, кто выступает за человечество", - говорится в заявлении МИД Румынии для СМИ. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994547824.html

https://ria.ru/20250120/podarki-1994529310.html

https://ria.ru/20250120/hamas-1994540095.html

израиль

румыния

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, румыния, катар, хамас, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году