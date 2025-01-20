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Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии - РИА Новости, 20.01.2025
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10:02 20.01.2025 (обновлено: 10:18 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/hamas-1994557079.html
Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии
Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии - РИА Новости, 20.01.2025
Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии
Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что у одной из освобожденных палестинским движением ХАМАС заложниц есть румынское гражданство, еще одна -... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:02:00+03:00
2025-01-20T10:18:00+03:00
в мире
израиль
румыния
катар
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что у одной из освобожденных палестинским движением ХАМАС заложниц есть румынское гражданство, еще одна - румынского происхождения. Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу. "Пятнадцать месяцев плена наконец-то закончились для первой группы израильских заложников, среди которых были гражданин Румынии и один человек румынского происхождения. Их освобождение — момент радости и облегчения для семей и всех, кто выступает за человечество", - говорится в заявлении МИД Румынии для СМИ. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250120/zelenskiy-1994547824.html
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в мире, израиль, румыния, катар, хамас, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Румыния, Катар, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Одна из освобожденных ХАМАС заложниц оказалась гражданкой Румынии

МИД Румынии: у одной из освобожденных ХАМАС заложниц есть румынское гражданство

© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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КИШИНЕВ, 20 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что у одной из освобожденных палестинским движением ХАМАС заложниц есть румынское гражданство, еще одна - румынского происхождения.
Ранее израильская армия сообщала, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) передали трех освобожденных заложниц израильским военным, после чего девушки прибыли на территорию Израиля и были доставлены в больницу.
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08:53
"Пятнадцать месяцев плена наконец-то закончились для первой группы израильских заложников, среди которых были гражданин Румынии и один человек румынского происхождения. Их освобождение — момент радости и облегчения для семей и всех, кто выступает за человечество", - говорится в заявлении МИД Румынии для СМИ.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Одна из израильских заложниц в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане после освобождения военным крылом ХАМАС. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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01:54
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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В миреИзраильРумынияКатарХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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