https://ria.ru/20250120/gruziya-1994714863.html
Президент Грузии поздравил Трампа с инаугурацией
Президент Грузии поздравил Трампа с инаугурацией - РИА Новости, 20.01.2025
Президент Грузии поздравил Трампа с инаугурацией
Глава грузинского государства Михаил Кавелашвили выразил надежду, что президент США Дональд Трамп выведет грузино-американские отношения на новый уровень. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T23:58:00+03:00
2025-01-20T23:58:00+03:00
2025-01-20T23:58:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 20 янв - РИА Новости. Глава грузинского государства Михаил Кавелашвили выразил надежду, что президент США Дональд Трамп выведет грузино-американские отношения на новый уровень. "Я поздравляю с инаугурацией 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Я надеюсь, что под его руководством мы сможем вывести грузино-американские отношения на качественно новый этап. Я желаю успехов президенту Трампу в достижении его целей, отстаивании заявленных им ценностей и борьбе с глобальными вызовами!", - написал Кавелашвили на своей странице в соцсети Facebook*. В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, грузия, дональд трамп, михаил кавелашвили, бидзина иванишвили
В мире, США, Россия, Грузия, Дональд Трамп, Михаил Кавелашвили, Бидзина Иванишвили
Президент Грузии поздравил Трампа с инаугурацией
Глава Грузии надеется, что Трамп выведет отношения двух стран на новый уровень