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Гренландия хочет взимать плату за прохождение через ее арктические воды - РИА Новости, 20.01.2025
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03:11 20.01.2025 (обновлено: 06:47 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/grenlandija-1994533942.html
Гренландия хочет взимать плату за прохождение через ее арктические воды
Гренландия хочет взимать плату за прохождение через ее арктические воды - РИА Новости, 20.01.2025
Гренландия хочет взимать плату за прохождение через ее арктические воды
Гренландия хочет взимать плату с судов, проходящих через ее арктические воды, заявил в интервью РИА Новости местный депутат от партии правительственной коалиции РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:11:00+03:00
2025-01-20T06:47:00+03:00
гренландия
россия
северный ледовитый океан
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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НУУК (Гренландия), 20 янв — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет взимать плату с судов, проходящих через ее арктические воды, заявил в интервью РИА Новости местный депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер."У нас много рыбаков, и мы должны иметь возможность проверять рыболовные суда вокруг нашего острова, но мы также должны использовать наше право на наших водных путях, как вы это делаете в России. Вы берете плату и сопровождаете все суда, проходящие через ваши арктические воды. Мы сделаем то же самое", — сказал он.В декабре гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн.Это основной элемент транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии России в Северном Ледовитом океане. В перспективе Севморпуть может стать важнейшей международной транспортной магистралью.
https://ria.ru/20250119/grenlandija-1994433459.html
https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html
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гренландия, россия, северный ледовитый океан, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Гренландия, Россия, Северный Ледовитый океан, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Гренландия хочет взимать плату за прохождение через ее арктические воды

Гренландия хочет взимать плату с судов, проходящих через ее арктические воды

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАйсберг в акватории острова Гренландия
Айсберг в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Айсберг в акватории острова Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 20 янв — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет взимать плату с судов, проходящих через ее арктические воды, заявил в интервью РИА Новости местный депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"У нас много рыбаков, и мы должны иметь возможность проверять рыболовные суда вокруг нашего острова, но мы также должны использовать наше право на наших водных путях, как вы это делаете в России. Вы берете плату и сопровождаете все суда, проходящие через ваши арктические воды. Мы сделаем то же самое", — сказал он.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Гренландии заявили о желании заключить оборонное соглашение с США
Вчера, 07:19
В декабре гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн.
Это основной элемент транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии России в Северном Ледовитом океане. В перспективе Севморпуть может стать важнейшей международной транспортной магистралью.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Посол России в Дании оценил возможность присоединения Гренландии к США
10 января, 06:35
 
ГренландияРоссияСеверный Ледовитый океанАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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