https://ria.ru/20250120/grenlandija-1994533942.html

Гренландия хочет взимать плату за прохождение через ее арктические воды

Гренландия хочет взимать плату за прохождение через ее арктические воды - РИА Новости, 20.01.2025

Гренландия хочет взимать плату за прохождение через ее арктические воды

Гренландия хочет взимать плату с судов, проходящих через ее арктические воды, заявил в интервью РИА Новости местный депутат от партии правительственной коалиции РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T03:11:00+03:00

2025-01-20T03:11:00+03:00

2025-01-20T06:47:00+03:00

гренландия

россия

северный ледовитый океан

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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НУУК (Гренландия), 20 янв — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет взимать плату с судов, проходящих через ее арктические воды, заявил в интервью РИА Новости местный депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер."У нас много рыбаков, и мы должны иметь возможность проверять рыболовные суда вокруг нашего острова, но мы также должны использовать наше право на наших водных путях, как вы это делаете в России. Вы берете плату и сопровождаете все суда, проходящие через ваши арктические воды. Мы сделаем то же самое", — сказал он.В декабре гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн.Это основной элемент транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии России в Северном Ледовитом океане. В перспективе Севморпуть может стать важнейшей международной транспортной магистралью.

https://ria.ru/20250119/grenlandija-1994433459.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993041294.html

гренландия

россия

северный ледовитый океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гренландия, россия, северный ледовитый океан, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире