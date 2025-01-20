https://ria.ru/20250120/grats-1994526066.html

Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце

Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце - РИА Новости, 20.01.2025

Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце

Полиция сняла ограничения с главного вокзала австрийского города Грац, не обнаружив угроз. Об этом сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия в своем РИА Новости, 20.01.2025

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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Полиция сняла ограничения с главного вокзала австрийского города Грац, не обнаружив угроз. Об этом сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия в своем аккаунте в соцсети Bluesky.Как сообщалось ранее, в воскресенье вечером на центральном вокзале в Граце проводилась крупная полицейская операция в связи с тем, что было получено сообщение с угрозами. Вокзал был эвакуирован, подъезд к нему был перекрыт. "На главном вокзале в Граце все обыски завершены. Опасных предметов не обнаружено. Оцепление снимается", - сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия. Уточняется, что в ходе проверки в районе платформы железнодорожного вокзала был обнаружен оставленный рюкзак, однако после того, как специалисты по взрывчатым веществам обследовали его с использованием рентгеновского оборудования, то выяснилось, что предмет не представляет опасности. Также была обследована остальная территория вокзала. Отмечается, что правоохранители ведут расследование в отношении автора, оставившего сообщение об угрозе. Грац - это второй по величине город Австрии после Вены, столица федеральной земли Штирия.

https://ria.ru/20241224/knaysl-1991109188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грац, штирия, австрия