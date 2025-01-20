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Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце - РИА Новости, 20.01.2025
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00:53 20.01.2025 (обновлено: 10:38 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/grats-1994526066.html
Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце
Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце - РИА Новости, 20.01.2025
Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце
Полиция сняла ограничения с главного вокзала австрийского города Грац, не обнаружив угроз. Об этом сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия в своем РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:53:00+03:00
2025-01-20T10:38:00+03:00
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Полиция сняла ограничения с главного вокзала австрийского города Грац, не обнаружив угроз. Об этом сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия в своем аккаунте в соцсети Bluesky.Как сообщалось ранее, в воскресенье вечером на центральном вокзале в Граце проводилась крупная полицейская операция в связи с тем, что было получено сообщение с угрозами. Вокзал был эвакуирован, подъезд к нему был перекрыт. "На главном вокзале в Граце все обыски завершены. Опасных предметов не обнаружено. Оцепление снимается", - сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия. Уточняется, что в ходе проверки в районе платформы железнодорожного вокзала был обнаружен оставленный рюкзак, однако после того, как специалисты по взрывчатым веществам обследовали его с использованием рентгеновского оборудования, то выяснилось, что предмет не представляет опасности. Также была обследована остальная территория вокзала. Отмечается, что правоохранители ведут расследование в отношении автора, оставившего сообщение об угрозе. Грац - это второй по величине город Австрии после Вены, столица федеральной земли Штирия.
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в мире, грац, штирия, австрия
В мире, Грац, Штирия, Австрия
Полиция сняла ограничения с главного вокзала в Граце

Полиция сняла ограничения с главного вокзала Граца, не обнаружив угроз

© iStock.com / Spitzt-FotoГлавный вокзал австрийского города Грац
Главный вокзал австрийского города Грац - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© iStock.com / Spitzt-Foto
Главный вокзал австрийского города Грац. Архивное фото
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Полиция сняла ограничения с главного вокзала австрийского города Грац, не обнаружив угроз. Об этом сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия в своем аккаунте в соцсети Bluesky.
Как сообщалось ранее, в воскресенье вечером на центральном вокзале в Граце проводилась крупная полицейская операция в связи с тем, что было получено сообщение с угрозами. Вокзал был эвакуирован, подъезд к нему был перекрыт.
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"На главном вокзале в Граце все обыски завершены. Опасных предметов не обнаружено. Оцепление снимается", - сообщила полиция австрийской федеральной земли Штирия.
Уточняется, что в ходе проверки в районе платформы железнодорожного вокзала был обнаружен оставленный рюкзак, однако после того, как специалисты по взрывчатым веществам обследовали его с использованием рентгеновского оборудования, то выяснилось, что предмет не представляет опасности. Также была обследована остальная территория вокзала.
Отмечается, что правоохранители ведут расследование в отношении автора, оставившего сообщение об угрозе.
Грац - это второй по величине город Австрии после Вены, столица федеральной земли Штирия.
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