Рейтинг@Mail.ru
Депутат назвал заявления Трампа отвержением политики толерантности - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/gosduma-1994585425.html
Депутат назвал заявления Трампа отвержением политики толерантности
Депутат назвал заявления Трампа отвержением политики толерантности - РИА Новости, 20.01.2025
Депутат назвал заявления Трампа отвержением политики толерантности
Заявления избранного президента США Дональда Трампа в своей речи накануне инаугурации звучат как решительное отвержение "политики толерантности" предыдущих... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:05:00+03:00
2025-01-20T12:05:00+03:00
в мире
олимпийские игры
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
амир хамитов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа в своей речи накануне инаугурации звучат как решительное отвержение "политики толерантности" предыдущих властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Избранный президент США Дональд Трамп в своей речи накануне инаугурации заявил, что не хочет допускать трансгендеров в женские виды спорта. По нынешним временам такое заявление можно назвать даже сенсационным. Во всяком случае, выглядит это как решительное отвержение той "политики толерантности", а по сути – пропаганды всевозможных извращений", - сообщил Хамитов. Он отметил, что на уровне риторики это похоже на возвращение к здравому смыслу, который, казалось, навсегда ушел из западной политики. "Трамп даже во всеуслышание назвал великим игроком российского хоккеиста Александра Овечкина. Хвалить спортсмена из России на весь мир – об этом еще недавно никто не смел и подумать", - сказал Хамитов. По словам депутата Госдумы, то, о чем заявил Трамп, все последние годы было очевидным для всех адекватных людей, так как нельзя превращать спорт в дешевое шоу, где главная задача – удивить и шокировать любой ценой. "Это дискредитирует саму идею спорта, согласно которой все участники изначально равны. А уж преследовать и обвинять во всех смертных грехах тех, кто отстаивает подлинные спортивные ценности – и вовсе аморально и глупо", - добавил Хамитов. Время всегда расставляет все по своим местам, и, как считает парламентарий, не исключено, что в мире спорта этот процесс уже начался. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html
https://ria.ru/20250119/sdelka-1994516952.html
https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олимпийские игры, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, амир хамитов, госдума рф, выборы президента сша — 2024
В мире, Олимпийские игры, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Амир Хамитов, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024
Депутат назвал заявления Трампа отвержением политики толерантности

Депутат Хамитов назвал заявление Трампа о трансгендерах сенсационным

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа в своей речи накануне инаугурации звучат как решительное отвержение "политики толерантности" предыдущих властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Избранный президент США Дональд Трамп в своей речи накануне инаугурации заявил, что не хочет допускать трансгендеров в женские виды спорта. По нынешним временам такое заявление можно назвать даже сенсационным. Во всяком случае, выглядит это как решительное отвержение той "политики толерантности", а по сути – пропаганды всевозможных извращений", - сообщил Хамитов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Найден способ подчинить себе Запад
08:00
Он отметил, что на уровне риторики это похоже на возвращение к здравому смыслу, который, казалось, навсегда ушел из западной политики.
"Трамп даже во всеуслышание назвал великим игроком российского хоккеиста Александра Овечкина. Хвалить спортсмена из России на весь мир – об этом еще недавно никто не смел и подумать", - сказал Хамитов.
По словам депутата Госдумы, то, о чем заявил Трамп, все последние годы было очевидным для всех адекватных людей, так как нельзя превращать спорт в дешевое шоу, где главная задача – удивить и шокировать любой ценой.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
СМИ раскрыли планы Трампа в отношении России и Украины
Вчера, 21:08
"Это дискредитирует саму идею спорта, согласно которой все участники изначально равны. А уж преследовать и обвинять во всех смертных грехах тех, кто отстаивает подлинные спортивные ценности – и вовсе аморально и глупо", - добавил Хамитов.
Время всегда расставляет все по своим местам, и, как считает парламентарий, не исключено, что в мире спорта этот процесс уже начался.
Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации
06:40
 
В миреОлимпийские игрыСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампАмир ХамитовГосдума РФВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала