https://ria.ru/20250120/gosduma-1994585425.html

Депутат назвал заявления Трампа отвержением политики толерантности

Депутат назвал заявления Трампа отвержением политики толерантности - РИА Новости, 20.01.2025

Депутат назвал заявления Трампа отвержением политики толерантности

Заявления избранного президента США Дональда Трампа в своей речи накануне инаугурации звучат как решительное отвержение "политики толерантности" предыдущих... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:05:00+03:00

2025-01-20T12:05:00+03:00

2025-01-20T12:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Заявления избранного президента США Дональда Трампа в своей речи накануне инаугурации звучат как решительное отвержение "политики толерантности" предыдущих властей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Избранный президент США Дональд Трамп в своей речи накануне инаугурации заявил, что не хочет допускать трансгендеров в женские виды спорта. По нынешним временам такое заявление можно назвать даже сенсационным. Во всяком случае, выглядит это как решительное отвержение той "политики толерантности", а по сути – пропаганды всевозможных извращений", - сообщил Хамитов. Он отметил, что на уровне риторики это похоже на возвращение к здравому смыслу, который, казалось, навсегда ушел из западной политики. "Трамп даже во всеуслышание назвал великим игроком российского хоккеиста Александра Овечкина. Хвалить спортсмена из России на весь мир – об этом еще недавно никто не смел и подумать", - сказал Хамитов. По словам депутата Госдумы, то, о чем заявил Трамп, все последние годы было очевидным для всех адекватных людей, так как нельзя превращать спорт в дешевое шоу, где главная задача – удивить и шокировать любой ценой. "Это дискредитирует саму идею спорта, согласно которой все участники изначально равны. А уж преследовать и обвинять во всех смертных грехах тех, кто отстаивает подлинные спортивные ценности – и вовсе аморально и глупо", - добавил Хамитов. Время всегда расставляет все по своим местам, и, как считает парламентарий, не исключено, что в мире спорта этот процесс уже начался. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне в понедельник, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса.

https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html

https://ria.ru/20250119/sdelka-1994516952.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html

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