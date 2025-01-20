https://ria.ru/20250120/gosduma-1994576947.html

В Госдуме поддержали проект о контроле за поведением военнослужащих

В Госдуме поддержали проект о контроле за поведением военнослужащих - РИА Новости, 20.01.2025

В Госдуме поддержали проект о контроле за поведением военнослужащих

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается осуществлять контроль за поведением... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:31:00+03:00

2025-01-20T11:31:00+03:00

2025-01-20T11:31:00+03:00

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается осуществлять контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно, командованию их воинских частей, передает корреспондент РИА Новости. Законопроектом вносятся изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Законопроектом предусматривается, что контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, будет осуществляться командованием их воинских частей (по аналогии с положениями действующего законодательства в отношении условно осужденных военнослужащих). Законопроектом также предлагается наделить Минюст России полномочиями по определению порядка осуществления такого контроля, в частности, порядка ведения персонального учета лиц, в отношении которых будет осуществляться контроль. Также предлагается дать министерству юстиции право по определению порядка осуществления контроля уголовно-исполнительными инспекциями за исполнением лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания, обязанностей, возложенных на них судом, и обязанности указанной категории осужденных в том числе являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации с указанием периодичности явки.

https://ria.ru/20241224/gosduma-1990919160.html

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974415745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф