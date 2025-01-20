https://ria.ru/20250120/gosduma-1994576947.html
В Госдуме поддержали проект о контроле за поведением военнослужащих
В Госдуме поддержали проект о контроле за поведением военнослужащих - РИА Новости, 20.01.2025
В Госдуме поддержали проект о контроле за поведением военнослужащих
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается осуществлять контроль за поведением... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:31:00+03:00
2025-01-20T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается осуществлять контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно, командованию их воинских частей, передает корреспондент РИА Новости. Законопроектом вносятся изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Законопроектом предусматривается, что контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, будет осуществляться командованием их воинских частей (по аналогии с положениями действующего законодательства в отношении условно осужденных военнослужащих). Законопроектом также предлагается наделить Минюст России полномочиями по определению порядка осуществления такого контроля, в частности, порядка ведения персонального учета лиц, в отношении которых будет осуществляться контроль. Также предлагается дать министерству юстиции право по определению порядка осуществления контроля уголовно-исполнительными инспекциями за исполнением лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания, обязанностей, возложенных на них судом, и обязанности указанной категории осужденных в том числе являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации с указанием периодичности явки.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме поддержали проект о контроле за поведением военнослужащих
Комитет ГД одобрил проект о контроле за поведением военнослужащих на УДО
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается осуществлять контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно, командованию их воинских частей, передает корреспондент РИА Новости.
Законопроектом вносятся изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
Законопроектом предусматривается, что контроль за поведением военнослужащих, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, будет осуществляться командованием их воинских частей (по аналогии с положениями действующего законодательства в отношении условно осужденных военнослужащих).
Законопроектом также предлагается наделить Минюст России
полномочиями по определению порядка осуществления такого контроля, в частности, порядка ведения персонального учета лиц, в отношении которых будет осуществляться контроль.
Также предлагается дать министерству юстиции право по определению порядка осуществления контроля уголовно-исполнительными инспекциями за исполнением лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания, обязанностей, возложенных на них судом, и обязанности указанной категории осужденных в том числе являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации с указанием периодичности явки.