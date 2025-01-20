https://ria.ru/20250120/gosdep-1994546442.html

В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP

В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP - РИА Новости, 20.01.2025

В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP

Десятки сотрудников госдепартамента США в понедельник вынужденно уходят в отставку по требованию команды избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:31:00+03:00

2025-01-20T08:31:00+03:00

2025-01-20T08:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Десятки сотрудников госдепартамента США в понедельник вынужденно уходят в отставку по требованию команды избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Газета подчеркивает, что увольнения призваны продемонстрировать "решительный разрыв" команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена. "Десятки высокопоставленных дипломатов увольняются из госдепартамента с полудня понедельника (время начала церемонии инаугурации Трампа - ред.), получив на то соответствующие указания от помощников избранного президента", - говорится в материале издания. Как сообщает газета, в вынужденную отставку выйдут "заслуженные ветераны дипломатической службы", в их числе помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который был послом США в Киеве в период госпереворота, и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс. Собеседник газеты из числа уходящих в отставку дипломатов заявил, что команда Трампа подошла к вопросу профессионально и ясно дала понять, что требование уволиться не продиктовано личными мотивами. В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.

https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, киев, дональд трамп, джо байден, джеффри пайетт, выборы президента сша — 2024, государственный департамент сша