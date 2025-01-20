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В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP - РИА Новости, 20.01.2025
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08:31 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/gosdep-1994546442.html
В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP
В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP - РИА Новости, 20.01.2025
В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP
Десятки сотрудников госдепартамента США в понедельник вынужденно уходят в отставку по требованию команды избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:31:00+03:00
2025-01-20T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Десятки сотрудников госдепартамента США в понедельник вынужденно уходят в отставку по требованию команды избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Газета подчеркивает, что увольнения призваны продемонстрировать "решительный разрыв" команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена. "Десятки высокопоставленных дипломатов увольняются из госдепартамента с полудня понедельника (время начала церемонии инаугурации Трампа - ред.), получив на то соответствующие указания от помощников избранного президента", - говорится в материале издания. Как сообщает газета, в вынужденную отставку выйдут "заслуженные ветераны дипломатической службы", в их числе помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который был послом США в Киеве в период госпереворота, и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс. Собеседник газеты из числа уходящих в отставку дипломатов заявил, что команда Трампа подошла к вопросу профессионально и ясно дала понять, что требование уволиться не продиктовано личными мотивами. В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.
https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html
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в мире, сша, киев, дональд трамп, джо байден, джеффри пайетт, выборы президента сша — 2024, государственный департамент сша
В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Джеффри Пайетт, Выборы президента США — 2024, Государственный департамент США
В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP

WP: десятки сотрудников Госдепа США увольняются по требованию команды Трампа

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Десятки сотрудников госдепартамента США в понедельник вынужденно уходят в отставку по требованию команды избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Газета подчеркивает, что увольнения призваны продемонстрировать "решительный разрыв" команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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"Десятки высокопоставленных дипломатов увольняются из госдепартамента с полудня понедельника (время начала церемонии инаугурации Трампа - ред.), получив на то соответствующие указания от помощников избранного президента", - говорится в материале издания.
Как сообщает газета, в вынужденную отставку выйдут "заслуженные ветераны дипломатической службы", в их числе помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который был послом США в Киеве в период госпереворота, и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.
Собеседник газеты из числа уходящих в отставку дипломатов заявил, что команда Трампа подошла к вопросу профессионально и ясно дала понять, что требование уволиться не продиктовано личными мотивами.
В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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В миреСШАКиевДональд ТрампДжо БайденДжеффри ПайеттВыборы президента США — 2024Государственный департамент США
 
 
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