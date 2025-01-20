В США десятки сотрудников Госдепа уходят в отставку, пишет WP
WP: десятки сотрудников Госдепа США увольняются по требованию команды Трампа
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Десятки сотрудников госдепартамента США в понедельник вынужденно уходят в отставку по требованию команды избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Газета подчеркивает, что увольнения призваны продемонстрировать "решительный разрыв" команды Трампа с администрацией уходящего президента США Джо Байдена.
"Десятки высокопоставленных дипломатов увольняются из госдепартамента с полудня понедельника (время начала церемонии инаугурации Трампа - ред.), получив на то соответствующие указания от помощников избранного президента", - говорится в материале издания.
Как сообщает газета, в вынужденную отставку выйдут "заслуженные ветераны дипломатической службы", в их числе помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, который был послом США в Киеве в период госпереворота, и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.
Собеседник газеты из числа уходящих в отставку дипломатов заявил, что команда Трампа подошла к вопросу профессионально и ясно дала понять, что требование уволиться не продиктовано личными мотивами.
В полдень по местному времени (20.00 мск) Трамп принесет присягу. При этом ровно в полдень президентский срок Трампа уже начнется, независимо от того, успеет ли он сказать заветное предложение.
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