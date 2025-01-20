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Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 11 человек - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994640076.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 11 человек
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 11 человек - РИА Новости, 20.01.2025
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 11 человек
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:05:00+03:00
2025-01-20T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке, один снаряд разорвался рядом с больницей, нанеся урон хирургическому корпусу, также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля. Позднее мэр города Иван Приходько уточнил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле Горловки, увеличилось до 10. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до одиннадцати", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 11 человек

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки увеличилось до 11

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке, один снаряд разорвался рядом с больницей, нанеся урон хирургическому корпусу, также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля. Позднее мэр города Иван Приходько уточнил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле Горловки, увеличилось до 10.
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки
"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до одиннадцати", - написал мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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