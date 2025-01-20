https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994640076.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 11 человек

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 11 человек - РИА Новости, 20.01.2025

Число пострадавших при обстреле ВСУ Горловки выросло до 11 человек

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:05:00+03:00

2025-01-20T16:05:00+03:00

2025-01-20T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск увеличилось до 11, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке, один снаряд разорвался рядом с больницей, нанеся урон хирургическому корпусу, также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля. Позднее мэр города Иван Приходько уточнил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле Горловки, увеличилось до 10. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до одиннадцати", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия