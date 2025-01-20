https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994621080.html

Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке

Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке - РИА Новости, 20.01.2025

Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке

Российские военные следователи расследуют удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке в ДНР, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:32:00+03:00

2025-01-20T14:32:00+03:00

2025-01-20T14:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994558465_57:0:818:428_1920x0_80_0_0_e88a6d0bbb8f50fc36c9d4ba3d7af866.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военные следователи расследуют удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке в ДНР, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке, один снаряд разорвался рядом с больницей, нанеся урон хирургическому корпусу, также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля. Позднее мэр города Иван Приходько уточнил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле Горловки, увеличилось до 10. "Следователями СК России зафиксировано очередное преступление, совершенное ВФУ в отношении мирного населения ДНР. В результате применения противником ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью, в Центрально-Городском районе Горловки семь мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html

https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html

горловка

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)