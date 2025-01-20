Рейтинг@Mail.ru
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 20.01.2025 (обновлено: 14:36 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994621080.html
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке - РИА Новости, 20.01.2025
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке
Российские военные следователи расследуют удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке в ДНР, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:32:00+03:00
2025-01-20T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994558465_57:0:818:428_1920x0_80_0_0_e88a6d0bbb8f50fc36c9d4ba3d7af866.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военные следователи расследуют удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке в ДНР, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке, один снаряд разорвался рядом с больницей, нанеся урон хирургическому корпусу, также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля. Позднее мэр города Иван Приходько уточнил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле Горловки, увеличилось до 10. "Следователями СК России зафиксировано очередное преступление, совершенное ВФУ в отношении мирного населения ДНР. В результате применения противником ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью, в Центрально-Городском районе Горловки семь мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html
https://ria.ru/20241215/boepripas-1989338533.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994558465_131:0:703:429_1920x0_80_0_0_4a40c7b7855319c07f52792b6c1c665a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке

СК расследует удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки. 20 января 2025
Последствия обстрела центра Горловки. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки. 20 января 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военные следователи расследуют удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке в ДНР, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке, один снаряд разорвался рядом с больницей, нанеся урон хирургическому корпусу, также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля. Позднее мэр города Иван Приходько уточнил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле Горловки, увеличилось до 10.
Обстрел территории ДНР ракетами HIMARS во стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами из РСЗО HIMARS
1 января, 23:48
"Следователями СК России зафиксировано очередное преступление, совершенное ВФУ в отношении мирного населения ДНР. В результате применения противником ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью, в Центрально-Городском районе Горловки семь мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия сброса украинскими военными кассетного боеприпаса при обстреле гостиницы в Горловке. 15 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
ВСУ сбросили на гостиницу в Горловке натовский кассетный боеприпас
15 декабря 2024, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала