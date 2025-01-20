https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994621080.html
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке - РИА Новости, 20.01.2025
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке
Российские военные следователи расследуют удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке в ДНР, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:32:00+03:00
2025-01-20T14:32:00+03:00
2025-01-20T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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денис пушилин
иван приходько
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские военные следователи расследуют удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке в ДНР, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что восемь человек пострадали при ударе ВСУ по Горловке, один снаряд разорвался рядом с больницей, нанеся урон хирургическому корпусу, также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля. Позднее мэр города Иван Приходько уточнил, что число мирных жителей, пострадавших при обстреле Горловки, увеличилось до 10. "Следователями СК России зафиксировано очередное преступление, совершенное ВФУ в отношении мирного населения ДНР. В результате применения противником ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью, в Центрально-Городском районе Горловки семь мирных жителей получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственный комитет расследует удар ВСУ по Горловке
СК расследует удар ВСУ, применивших кассетные боеприпасы по Горловке