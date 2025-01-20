https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994616416.html

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до десяти

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до десяти - РИА Новости, 20.01.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до десяти

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ, выросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:15:00+03:00

2025-01-20T14:15:00+03:00

2025-01-20T14:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994619770_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_ce836dc6d7d204ce816929b404149e06.jpg

ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ, выросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до десяти", — написал он.Ранее сообщалось о восьми пострадавших. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, один снаряд разорвался рядом с больницей — там пострадал хирургический корпус. Кроме того, получили повреждения два жилых дома, Дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля. По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 08:05 по 09:55 украинские войска трижды открывали огонь по Никитовскому и Центрально-городскому районам Горловки, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия