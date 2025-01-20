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Мэр Горловки уточнил число пострадавших при атаке на центр города

Мэр Горловки уточнил число пострадавших при атаке на центр города - РИА Новости, 20.01.2025

Мэр Горловки уточнил число пострадавших при атаке на центр города

Семь мирных граждан пострадали, по последним данным, в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, привел новые данные мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.01.2025

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2025-01-20T10:44:00+03:00

2025-01-20T10:44:00+03:00

горловка

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Семь мирных граждан пострадали, по последним данным, в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, привел новые данные мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщил о девяти пострадавших мирных гражданах, затем уточнил, что ранения получили восемь человек. "По актуализированным данным, в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов пострадали 7 мирных граждан", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994552072.html

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горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия