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Мэр Горловки уточнил число пострадавших при атаке на центр города
Мэр Горловки уточнил число пострадавших при атаке на центр города - РИА Новости, 20.01.2025
Мэр Горловки уточнил число пострадавших при атаке на центр города
Семь мирных граждан пострадали, по последним данным, в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, привел новые данные мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:44:00+03:00
2025-01-20T10:44:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Семь мирных граждан пострадали, по последним данным, в результате обстрела центра Горловки украинскими войсками, привел новые данные мэр города Иван Приходько. Ранее он сообщил о девяти пострадавших мирных гражданах, затем уточнил, что ранения получили восемь человек. "По актуализированным данным, в результате обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов пострадали 7 мирных граждан", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Мэр Горловки уточнил число пострадавших при атаке на центр города
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали семь человек