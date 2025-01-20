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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 20.01.2025
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска с начала суток выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, в том числе по центру, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:24:00+03:00
2025-01-20T10:24:00+03:00
2025-01-20T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 11 снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, в том числе по центру, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.45 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров… 09.55 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что с 01.40 до 8.05 было выпущено еще семь таких же снарядов по Никитовскому району города. Кроме того, власти неоднократно с утра понедельника объявляли ракетную опасность в Донецке, Макеевке, Горловке, Авдеевке и других городах. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра по Горловке