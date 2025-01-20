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При обстреле Горловки пострадали восемь человек
При обстреле Горловки пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.01.2025
При обстреле Горловки пострадали восемь человек
Восемь жителей Горловки пострадали при артиллерийском обстреле центра города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:55:00+03:00
2025-01-20T09:55:00+03:00
2025-01-20T10:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Восемь жителей Горловки пострадали при артиллерийском обстреле центра города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены восемь мирных граждан", — написал он.По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 8:05 по 9:55 украинские войска трижды открывали огонь по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, безопасность
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Безопасность
При обстреле Горловки пострадали восемь человек
Мэр Приходько: при обстреле центра Горловки пострадали восемь человек