Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 20.01.2025 (обновлено: 10:15 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994555973.html
При обстреле Горловки пострадали восемь человек
При обстреле Горловки пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.01.2025
При обстреле Горловки пострадали восемь человек
Восемь жителей Горловки пострадали при артиллерийском обстреле центра города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:55:00+03:00
2025-01-20T10:15:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994558421_295:535:1051:960_1920x0_80_0_0_60d5c12fb502d86370b48c3c1496de2c.jpg
ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Восемь жителей Горловки пострадали при артиллерийском обстреле центра города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены восемь мирных граждан", — написал он.По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 8:05 по 9:55 украинские войска трижды открывали огонь по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994558421_269:517:860:960_1920x0_80_0_0_46fa5f3fb51867967fb022b03f489396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, безопасность
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Безопасность
При обстреле Горловки пострадали восемь человек

Мэр Приходько: при обстреле центра Горловки пострадали восемь человек

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Восемь жителей Горловки пострадали при артиллерийском обстреле центра города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены восемь мирных граждан", — написал он.
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки
По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 8:05 по 9:55 украинские войска трижды открывали огонь по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтиролБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала