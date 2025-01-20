https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994555973.html

При обстреле Горловки пострадали восемь человек

При обстреле Горловки пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.01.2025

При обстреле Горловки пострадали восемь человек

Восемь жителей Горловки пострадали при артиллерийском обстреле центра города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:55:00+03:00

2025-01-20T09:55:00+03:00

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горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 20 янв — РИА Новости. Восемь жителей Горловки пострадали при артиллерийском обстреле центра города со стороны ВСУ, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены восемь мирных граждан", — написал он.По информации управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 8:05 по 9:55 украинские войска трижды открывали огонь по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, безопасность