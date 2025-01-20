https://ria.ru/20250120/google-1994697922.html

Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа

Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа

Американская компания Google, чей глава Сундар Пичаи присутствует на церемонии инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США, запустила онлайн-салют... РИА Новости, 20.01.2025

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американская компания Google, чей глава Сундар Пичаи присутствует на церемонии инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США, запустила онлайн-салют для пользователей из США в своем интернет-поисковике, передает корреспондент РИА Новости. При введении в строке запроса слова "инаугурация" на территории США платформа выдает не только сами результаты поиска, но и запускает онлайн-салют на экране устройства, который длится на протяжении десяти секунд. В ротонде Капитолия в настоящее время проходит 60-ая церемония инаугурации Трампа, который стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Глава Google Пичаи присутствует в ротонде в первых рядах гостей вместе с остальными американскими миллиардерами и предпринимателями, приглашенными на мероприятие. Ранее компания Google внесла 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа, а также запустила прямую трансляцию церемонии на YouTube. Google пополнила перечень крупнейших компаний, включая Meta*, Amazon, а также OpenAI и Apple, которые также внесли пожертвования в размере 1 миллиона долларов. Как писали СМИ, представители техноиндустрии США активно стремятся наладить отношения с избранным президентом. Глава Google Сундар Пичаи ранее посещал Мар-а-Лаго для встреч с Трампом в его личной резиденции. Между тем, сам Трамп неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta* объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook* и Instagram*, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его будущей администрацией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994695936.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994696205.html

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в мире, технологии, сша, россия, дональд трамп, google, facebook, инаугурация трампа — 2025