Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа
Google запустил онлайн-салют для американцев на церемонии инаугурации Трампа
© AP Photo / Morry GashДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
© AP Photo / Morry Gash
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американская компания Google, чей глава Сундар Пичаи присутствует на церемонии инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США, запустила онлайн-салют для пользователей из США в своем интернет-поисковике, передает корреспондент РИА Новости.
При введении в строке запроса слова "инаугурация" на территории США платформа выдает не только сами результаты поиска, но и запускает онлайн-салют на экране устройства, который длится на протяжении десяти секунд.
В ротонде Капитолия в настоящее время проходит 60-ая церемония инаугурации Трампа, который стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Глава Google Пичаи присутствует в ротонде в первых рядах гостей вместе с остальными американскими миллиардерами и предпринимателями, приглашенными на мероприятие.
Ранее компания Google внесла 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа, а также запустила прямую трансляцию церемонии на YouTube.
Трамп обвинил Панаму в обмане
Вчера, 20:17
Как писали СМИ, представители техноиндустрии США активно стремятся наладить отношения с избранным президентом. Глава Google Сундар Пичаи ранее посещал Мар-а-Лаго для встреч с Трампом в его личной резиденции.
Между тем, сам Трамп неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta* объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook* и Instagram*, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его будущей администрацией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.