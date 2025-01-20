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Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
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20:27 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/google-1994697922.html
Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа
Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа
Американская компания Google, чей глава Сундар Пичаи присутствует на церемонии инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США, запустила онлайн-салют... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:27:00+03:00
2025-01-20T20:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американская компания Google, чей глава Сундар Пичаи присутствует на церемонии инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США, запустила онлайн-салют для пользователей из США в своем интернет-поисковике, передает корреспондент РИА Новости. При введении в строке запроса слова "инаугурация" на территории США платформа выдает не только сами результаты поиска, но и запускает онлайн-салют на экране устройства, который длится на протяжении десяти секунд. В ротонде Капитолия в настоящее время проходит 60-ая церемония инаугурации Трампа, который стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Глава Google Пичаи присутствует в ротонде в первых рядах гостей вместе с остальными американскими миллиардерами и предпринимателями, приглашенными на мероприятие. Ранее компания Google внесла 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа, а также запустила прямую трансляцию церемонии на YouTube. Google пополнила перечень крупнейших компаний, включая Meta*, Amazon, а также OpenAI и Apple, которые также внесли пожертвования в размере 1 миллиона долларов. Как писали СМИ, представители техноиндустрии США активно стремятся наладить отношения с избранным президентом. Глава Google Сундар Пичаи ранее посещал Мар-а-Лаго для встреч с Трампом в его личной резиденции. Между тем, сам Трамп неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta* объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook* и Instagram*, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его будущей администрацией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994695936.html
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в мире, технологии, сша, россия, дональд трамп, google, facebook, инаугурация трампа — 2025
В мире, Технологии, США, Россия, Дональд Трамп, Google, Facebook, Инаугурация Трампа — 2025
Google запустил онлайн-салют на церемонии инаугурации Трампа

Google запустил онлайн-салют для американцев на церемонии инаугурации Трампа

© AP Photo / Morry GashДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Morry Gash
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Американская компания Google, чей глава Сундар Пичаи присутствует на церемонии инаугурации Дональда Трампа на пост 47-го президента США, запустила онлайн-салют для пользователей из США в своем интернет-поисковике, передает корреспондент РИА Новости.
При введении в строке запроса слова "инаугурация" на территории США платформа выдает не только сами результаты поиска, но и запускает онлайн-салют на экране устройства, который длится на протяжении десяти секунд.
Трамп о начале золотого века для Америки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп заявил, что Америка станет больше и сильнее
Вчера, 20:15
В ротонде Капитолия в настоящее время проходит 60-ая церемония инаугурации Трампа, который стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Глава Google Пичаи присутствует в ротонде в первых рядах гостей вместе с остальными американскими миллиардерами и предпринимателями, приглашенными на мероприятие.
Ранее компания Google внесла 1 миллион долларов в фонд инаугурации Трампа, а также запустила прямую трансляцию церемонии на YouTube.
Google пополнила перечень крупнейших компаний, включая Meta*, Amazon, а также OpenAI и Apple, которые также внесли пожертвования в размере 1 миллиона долларов.
Дональд Трамп на церемонии инаугурации президента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп обвинил Панаму в обмане
Вчера, 20:17
Как писали СМИ, представители техноиндустрии США активно стремятся наладить отношения с избранным президентом. Глава Google Сундар Пичаи ранее посещал Мар-а-Лаго для встреч с Трампом в его личной резиденции.
Между тем, сам Трамп неоднократно критиковал технологические компании за цензуру и предвзятость против политических консерваторов. На этой неделе Meta* объявила о смягчении своей политики модерации контента на Facebook* и Instagram*, что многие интерпретировали как попытку улучшить отношения с избранным президентом и его будущей администрацией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Трамп запустил кампанию по сбору средств для поддержки своей администрации
Вчера, 20:20
 
В миреТехнологииСШАРоссияДональд ТрампGoogleFacebookИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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